В Иркутской области число жертв паводка выросло до пяти

В Иркутской области в результате наводнения пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Ранее сообщалось о трех погибших и 351 пострадавшем от паводка. Около ста человек госпитализированы. В числе пострадавших более тридцати детей, 18 из них доставлены в больницу, 15 - получили амбулаторную помощь.

Из-за проливных дождей реки вышли из берегов, в регионе введен режим ЧС. По информации МЧС, в четырех районах области проводится эвакуация жителей. Для людей подготовлены 32 пункта временного размещения в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском и Чунском районах. Так, в Чунском районе готовы принять 300 человек, а в пунктах Зиминского района - 800. Спасатели просят жителей заблаговременно эвакуироваться в безопасные места сразу же после получения предупреждения о дальнейшем повышении уровня воды.

В настоящее время сообщается о подтоплении более 4 тысяч домов в 48 населенных пунктах, в которых проживают почти 10 тысяч человек, в том числе 2 тысячи 269 детей. По данным МЧС, сейчас в 11 пунктах временного содержания находится 561 человек, в том числе 161 ребенок.

Ситуацию взял под личный контроль министр МЧС Евгений Зиничев, прибывший сегодня в область. Зиничев и полпред президента в СФО СЕргеем Меняйло облетели территории, пострадавшие от паводка.

- В первую очередь пострадавшим будут выплачены средства из регионального бюджета после спада воды специальная комиссия оценит ущерб. Ни один человек не останется без помощи, - гарантировал глава МЧС.

В региональном главке МЧС открыта "горячая линия" 8 (395 2) 399 999.