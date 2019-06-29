Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4,5 километра

В Сахалинской области зарегистрирован выброс пепла на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир. Об этом сообщили в региональном МЧС России.

- Высота пеплового столба - до 4,5 километра. Шлейф пепла распространился в южном направлении на расстояние 10 километров. В городе Северо-Курильск пеплопада не зарегистрировано, угрозы населению нет, запах сероводорода в городе не ощущается, - уточнили в ведомстве.

Справка "РГ"

Эбеко действующий вулкан на острове Парамушир Большой Курильской гряды, расположен в семи километрах северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Высота вулкана - 1156 метров.