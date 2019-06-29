На Оренбуржье из-за ветра и жары перекинулся пожар из Казахстана

В селе Хабарное под городом Новотроицк Оренбургской области бушует природный пожар, который перешел в регион из соседнего Казахстана. Жителей готовят к эвакуации, сообщило МСЧ России по региону.

Сообщение о горении сухой травы на территории соседнего государства на границе с Новотроицком поступило оренбургским спасателям в субботу в 10 утра по местному времени. На вызов выехал ближайший пожарно-спасательный гарнизон. Когда огнеборцы прибыли на место, пламя уже переметнулось к городу на территории 1,5 гектара. Огонь распространился быстро из-за погодных условий: сильного южного ветра и жары +34 градуса. Кроме того, тушение усложняется из-за особенностей холмистой местности. В городе введен режим ЧС.

Спасатели также сообщают, что есть угроза селу Хабарное. Вероятнее всего, жителей - 1962 человека, в том числе 139 детей - придется эвакуировать. На пожаре работает семь автоцистерн и шесть водовозок. Из Орска в помощь местному гарнизону направлены четыре единицы спецтехники, пожарный поезд, также первый эшелон аэромобильной группировки. Обстановку оценивают с воздуха с вертолета. При необходимости будет задействован ИЛ-76 министерства обороны военно-транспортного полка, дислоцирующийся в Оренбурге.