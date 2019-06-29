В Иркутской области паводок затопил федеральную трассу "Сибирь"

В Иркутской области под воду ушло шесть километров федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального казенного учреждения "Упрдор "Прибайкалье".

- Участок магистрали затоплен в городе Тулун. Вода поднялась на три метра, уточнили в ведомстве.

Движение на трассе закрыто до особого распоряжения. Добраться по ней из Иркутска в Братск и из Красноярска в Иркутск пока нельзя.

Дорожники подготовили необходимые силы и средства, создан запас скального грунта. На 08.00 (03.00 по московскому времени) уровень воды в реке Ия возле города Тулун достиг уже 13,57 метров. Критическая отметка - семь метров. Подтоплено 887 домов, в которых проживает 17771 человек.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, из зоны наводнения, эвакуировано 490 человек, из них 117 - детей. В пунктах временного пребывания, размещено 393 человека, из них 77 - детей.