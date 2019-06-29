Вандалы повредили отреставрированный Банковский мост в Петербурге

В Санкт-Петербурге вандалы повредили знаменитый Банковский мост, который только день назад был открыт для пешеходов после реставрации.

"Наши специалисты обнаружили дефекты на позолоченных декоративных элементах перильного ограждения, а именно соскобы позолоты на "шариках", - рассказали в пресс-службе компании "Мостотрест".

Вантовый мост с крылатыми львами через канал Грибоедова (Екатерининский канал) был построен в 1825-1826 годах. Отличительная особенность данного объекта - четыре чугунных льва с позолоченными крыльями. Они не только украшают мост, но и частично маскируют его крепления.