В Красноярском крае произошел пожар в крупном торговом центре

В Красноярском крае в городе Заозерный локализован пожар в торговом комплексе "Планета". Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС России.

- Загорание в торговом комплексе "Планета" произошло в 18.36 по местному времени. На тушении пожара от МЧС России было задействовано 25 человек, 7 единиц техники,- уточнили в ведомстве.

Спустя два часа, в 20.25 по местному времени, пожар был локализован. На подмогу были привлечены силы из соседних районов.

В общей сложности на месте происшествия работали 56 человек, 15 единиц техники. Здание горело внутри на площади 1,2 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен ранг №2.