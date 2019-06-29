В Сочи под колесами машины погиб 14-летний скейтбордист

В Сочи под колесами автомобиля погиб 14-летний подросток. ЧП произошло в Адлерском районе.

По информации отделения пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи, накануне около полуночи парень на скейтборде катался на проезжей части дороги. В это время по ее левой полосе двигался 35-летний водитель на ВАЗ-21144. Мужчина не заметил ехавшего без светоотражающих знаков скейтбордист и сбил мальчика.

В результате аварии он получил несовместимые с жизнью травмы. Ребенок скончался в машине скорой помощи.

Как сообщили в краевом управлении ГИБДД, предварительной причиной ДТП стало передвижение несовершеннолетнего пешехода на скейтборде по проезжей части дороги.