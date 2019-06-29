Жертвами страшной аварии в Калмыкии стали пять человек

В Калмыкии при столкновении автомобиля Lada Priora и КамАЗа погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

ДТП произошло в Черноземельском районе на автодороге Артезиан - Комсомольский.

- Все пять человек, ехавшие в легковом автомобиле, погибли. Спасатели извлекают тела из автомобиля. В грузовике, который загорелся после столкновения, пострадавших нет. Пожарные тушат его и смывают с трассы разлившееся топливо, - уточнили в ведомстве.

На месте работает группа Черноземельского пожарно-спасательного гарнизона, один расчет ПСЧ-5. Всего десять человек, и две единицы техники. Установлено взаимодействие с МВД, ГИБДД, медицина катастроф.