В Москве с субботы на воскресенье состоялось интересное спортивно-культурное мероприятие "Велоночь". Специфика его в том, что в нем сочетаются спорт, экология, восприятие Москвы в ночное время и различные культурные акции.

"Велоночь" (Velonotte International) была задумана культурологом Сергеем Никитиным и впервые прошла в Москве в 2007 году. В этом году велопробег состоялся уже в 12-й раз. Также в разные годы он проходил в Санкт-Петербурге, Казани, Нью-Йорке, Лондоне, Риме, Стамбуле. Для каждой "Велоночи" создается специальный культурный проект. В этом году он назывался "Все призраки Москвы" и был посвящен 232-летию со дня рождения Антония Погорельского.

Настоящую славу Антонию Погорельскому принесла повесть "Черная курица, или Подземные жители"

Точный день его рождения неизвестен. Он родился в Москве в 1787 году. Незаконный сын сенатора Алексея Кирилловича Разумовского и дочери его берейтора (объездчика лошадей) Марии Соболевской. От этого внебрачного союза у Разумовского родилось 10 детей, которым дали фамилию Перовские, как считается, по названию имения Перово под Москвой. Их называли "воспитанниками".

Детство одного из - Алексея - прошло в другом имении Разумовского - Почепы Черниговской губернии, где влиятельный государственный деятель, тайный советник и министр народного просвещения граф Разумовский построил себе настоящий дворец.

"Воспитанники" графа Разумовского получили блестящее домашнее образование. Алексей в 1807 году закончил Московский университет и получил высшую ученую степень доктора философских и словесных наук. На защите им были прочитаны лекции на русском, немецком и французском языках. Он первым перевел на немецкий язык "Бедную Лизу" Н.М. Карамзина, благодаря чему познакомился с Карамзиным и его московским окружением - П.А. Вяземским, В.А. Жуковским и другими. Его ценили как шутника, затейника, острослова, сочинителя любительских виршей, где в мистификаторской форме описывалась московская литературная среда.

Война 1812 года круто изменила его судьбу. Он ушел на войну в чине штаб-ротмистра добровольцем, участвовал в крупных сражениях и даже был в партизанском отряде. Принимал участие в Битве народов под Лейпцигом, а после взятие Лейпцига был назначен адъютантом князя Н.Г. Репнина-Волконского, брата будущего декабриста Сергея Волконского. До 1816 года служил в оккупированной Саксонии, где увлекался немецкой литературой.

Псевдоним Антоний Погорельский (опять-таки по названию другого имения его отца Погорельцы той же Черниговской губернии) впервые возник в 1825 году, когда в газете "Новости литературы" появилась повесть Алексея Перовского "Лафертовская маковница". Ее высоко оценил Пушкин и даже процитировал в своей повести "Гробовщик". Впрочем, это могло быть дружеским ответом на то, что сам Перовский как критик страстно защищал от нападок поэму молодого Пушкина "Руслан и Людмила", столь новаторскую по стилю, что ее не сразу приняла критика.

Волшебный мир, не менее занятный, чем Хогвартс Гарри Поттера, уже был в "Черной курице"

Интересно, что именно в "Руслане и Людмиле" впервые в русской литературе появились отчетливо "фэнтезийные" образы: летающие колдуны, говорящие богатырские головы и проч. Все это, разумеется, шло от русских сказок, но, строго говоря, вся мировая литература вышла из фольклора. В свою очередь, "Лафертовская маковница" стала первым в русской литературе сочинением в жанре "хоррора". Она действительно страшная, с черной мистикой, с перевоплощением животных в людей, с явлением мертвецов.

Потом в жанре "хоррора" работал его племянник и, в свою очередь, воспитанник (по неподтвержденной версии и незаконный сын), великий русский поэт А.К. Толстой, написавший рассказы "Упырь" и "Семья вурдалака".

Но настоящую славу Антонию Погорельскому принесла другая повесть - "Черная курица, или Подземные жители", которая вышла в Петербурге в 1829 году.

Она читается и сегодня как классическое произведение для детей и подростков. Повесть изумительна, с одной стороны, своей нравоучительной тональностью (нельзя врать, нельзя предавать, нельзя быть заносчивым, высокомерным), с другой - глубиной погружения в мир ребенка, в его психологию, в его тайные мечты и комплексы. И при этом "Черная курица" - первое в нашей литературе произведение о ребенке вообще.

Это кажется странным сегодня, когда детская литература занимает основную часть любой книжной ярмарки. Мне это даже кажется тревожным симптомом упадка интереса к "взрослому" чтению (возникает подозрение, что среднестатический читатель скоро окажется младенцем, сидящем на горшке). Но когда-то литературе самой нужно было дорасти до понимания, что мир ребенка - особый мир, что ребенок - это вообще-то человек, а не заготовка к взрослому. Эту революцию в русской литературе и совершил Погорельский. Уже за ним появились С.Т. Аксаков с "Детскими годами Багрова-внука" и Л.Н. Толстой с его "Детством".

Интересно, что первая в русской литературе повесть о детстве оказалась еще и первым в прозе произведением в жанре "фэнтези", о котором, впрочем, тогда еще никто не слышал. Собственно, участники "Велоночи" и чествовали Погорельского как первого "фэнтезийного" писателя в России.

Перечитайте! Вся эта "готика" с подземными королями, рыцарями, министрами, которые наверху перевоплощаются в обычных черных куриц, весь этот волшебный мир, ничуть не менее занятный, чем Хогвартс Гарри Поттера, только не разработанный, едва намеченный, в основных чертах уже был в "Черной курице". Как и многие темы и сюжеты, которые затем разрабатывал Льюис Кэрролл в "Алисе в Стране чудес".