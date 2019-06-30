Боснийский депутат: Парламентаризм на Западе находится под угрозой

В эти дни около 800 законодателей и экспертов из 131 страны мира соберутся в российской столице для того, чтобы принять участие во Втором международном форуме "Развитие парламентаризма", инициированном Государственной Думой. Как сообщили корреспонденту "Российской газеты", ключевыми темами мероприятия станут: цифровая экономика, международная безопасность, защита экологии.

Парламентаризм на Западе искажается в угоду международным корпорациям, в результате чего страдают не только рядовые граждане, но и небольшие государства. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал Ненад Стевандич, депутат парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины и лидер партии "Объединенная Сербская", прибывший в Москву для участия во Втором международном форуме "Развитие парламентаризма".

Политик обратил внимание на то, что на данном этапе парламентаризм на Западе развивается вопреки своей прямой обязанности представлять волю граждан и народов. "Сегодня он обслуживает потребности хедж-фондов и международных корпораций, которые владеют крупным капиталом и обладают огромным влиянием, используемым для удовлетворения исключительно их потребностей, - отметил он. - Жертвами таких ситуаций становятся небольшие государства, где, как ни парадоксально, Запад содействует приходу к власти систем тоталитарно-криминального типа с недемократическим управлением, поскольку те отвечают интересам западного геополитического курса".

Депутат из Боснии и Герцеговины выразил уверенность, что парламентаризм сохранит ведущую роль и останется при этом верным демократическим принципам. "В любом случае, мир меняется быстро и неизбежно, и, стремясь к принципам первоначальной демократии, мы приближаемся к мирному будущему без конфликтов и войн, - резюмировал он. - Мы должны работать в этом направлении, потому что от этого зависит сохранение парламентаризма".