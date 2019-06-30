Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо

Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.

Сообщается, что Исмаили отдыхала с подругой в субботу на озере Комо. Они арендовали моторную лодку и отплыли днем на 700 метров от берега. Там девушки бросили якорь и отдыхали под солнцем. Спустя пару часов Флориана нырнула в озеро (его глубина - около 100 метров), но не выплыла обратно.

Подруга футболистки сначала решила, что Исмаили хочет ее напугать. Но чуть позже, когда девушка не вынырнула через несколько минут, запаниковала и сразу же набрала в экстренную службу. Водолазы исследовали местность, однако ничего не обнаружили. Спасательная бригада планирует в понедельник использовать робота, который исследует дно озера.

Исмаили провела за сборную Швейцарии 33 матча. Что касается клубных выступлений, то в прошлом сезоне она забила семь мячей за "Янг Бойз" и стала лучшим бомбардиром команды.