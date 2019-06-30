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30.06.2019 21:27
Рубрика: Спорт

Игорь впечатляет

Шестеркин отличился в тренировочном лагере "Нью-Йорк Рейнджерс"
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(7898)
Накануне за океаном много говорили о российском голкипере Игоре Шестеркине, который начал работать в тренировочном лагере клуба "Нью-Йорк Рейнджерс".

Наш вратарь, который был выбран "Рейнджерс" на драфте 2014 года, показал класс, отметившись серией великолепных сейвов.

Генеральный менеджер "Нью-Йорк Рейнджерс" Джефф Гортон остался в восторге от действий 23-летнего российского игрока, о чем сообщил журналистам:

В прошлом сезоне голкипер Шестеркин провел 28 матчей в составе СКА

- Думаю, он проявит себя в нашей команде. Я не собираюсь стоять у кого-то на пути и говорить ему, что у него нет шансов. Шестеркин проявил себя в КХЛ, играя за СКА очень хорошо. Не будем забывать, что он является новичком. Ему необходимо адаптироваться к новым условиям, но мы рады, что он приехал сюда.

Фото: Сергей Блинов
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Напомним, в сезоне-2018/19 23-летний Шестеркин провел 28 матчей в составе СКА в регулярном чемпионате КХЛ, одержав 24 победы и отыграв 10 раз на ноль. В плей-офф в восьми матчах голкипер отразил 89,7% бросков при коэффициенте надежности 1,93.

Тем временем журналист CBSMiami Дэвид Дворк рассказал о двух наиболее вероятных командах, где россияне Артемий Панарин и Сергей Бобровский продолжат карьеру.

По словам нашего коллеги, Бобровский и Панарин, ставшие неограниченно свободными агентами, хотят продолжить карьеру вместе. В данный момент нападающий больше склоняется к "Флориде", а вот голкипер разрывается между несколькими командами. Говорят, на него имеет огромное влияние генеральный менеджер "Айлендерс" Лу Ламорелло.

"Так или иначе, кажется, что они подпишут контракты с одним из этих клубов", - сообщил Дворк.

Спорт Хоккей
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