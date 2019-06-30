Хозяева II Европейских игр на финише состязаний завоевали еще 8 наград

Скорость, артистизм, выносливость и высочайшее мастерство проявила сборная команда Беларуси на завершившихся в столице республики II Европейских играх. Это в один голос подтверждают тысячи неравнодушных болельщиков, судейские арбитры и высокие зарубежные гости, включая президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который тоже успел побывать 30 июня на столичных аренах.

Кстати, белорусские спортсмены под занавес состязаний добавили в сборную копилку еще 8 медалей, из которых две золотые. Они заняли, как уже сообщал "СОЮЗ", второе место в командном медальном зачете, завоевав 69 награды - 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых.

В воскресенье на высшую ступень пьедестала почета поднялась велосипедистка Татьяна Шаракова, которая оказалась лучшей в индивидуальной гонке преследования. Показав лучший результат в квалификации, опытнейшая гонщица и в финале была великолепна. В решающем заезде за золото Татьяна Шаракова более чем на пять секунд опередила итальянку Марту Кавалли. А бронзу завоевала россиянка Тамара Дронова, информирует БЕЛТА https://www.belta.by/.

Чемпионский титул на соревнованиях по греко-римской борьбе неожиданно для многих специалистов завоевал белорус Кирилл Грищенко, а серебряным призером в весовой категории до 97 кг стал его товарищ по команде Александр Грабовик.

Еще одно серебро досталось на ринге белорусскому боксеру Владиславу Смягликову в весовой категории до 91 кг. Две бронзовые награды на татами "Чижовка-Арены" добыли его коллеги по сборной: каратисты в разделе кумите - Мария Кулинкович и Артем Кравцов. Бронзовые медали добавили настроения и мастерам спортивной гимнастики - Анастасии Алистратовой в упражнениях на разновысоких брусьях, а Андрею Лиховицкому в упражнениях на коне.

Всего на пьедестал почета II Европейских игр, уточняет агентство, поднимались за десять дней представители 43 команд. А теперь Минск передает эстафету польскому Кракову, который получил право принять в 2023 году следующие Европейские игры.