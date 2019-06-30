II Европейские игры вышли на финишную прямую

Второй раз в самом начале спортивного лета отмечают в белорусской столице День России. Но если две недели назад поводом был государственный праздник братского государства, то в минувшую субботу тысячи болельщиков он собрал на торжество в главной фан-зоне II Европейских игр.

"Приятно, что Россия показала в командном первенстве абсолютный результат, и белорусские спортсмены тоже продемонстрировали уникальное стремление к победе. Для нас была честь стать причастными к этому огромному европейскому спортивному празднику", - сказал, обращаясь к фанатам атлетического многоборья, посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Минск предоставил в эти дни для именитых гостей из 50 стран континента свои лучшие 12 арен, на которых атлеты в упорной борьбе претендовали на 200 комплектов спортивных наград. Но профессионализм и спортивный азарт в этом году чаще других наполнял паруса команд Союзного государства, отмечают информационные порталы.

Приятно, что в судейской таблице обе страны стоят рядом, признался глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков. И в будущем, по его словам, россияне и белорусы будут "идти вместе, нога в ногу, как это делают сейчас спортсмены и спортивные делегации".

Ну как тут не вспомнить бессмертные строки державинского гимна "Гром победы, раздавайся", которые любил насвистывать пушкинский герой. Ведь в общем медальном зачете на утро 30 июня Россия занимает первое место с 93 медалями (39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых). Следом идут партнеры и соперники белорусской команды, которые накопили за эти дни 22 золотых, 14 серебряных и 25 бронзовых медалей. А тройку лидеров пока замыкает Италия. В ее активе - 11 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Кстати, в субботу, когда были разыграны 28 комплектов наград, российские атлеты завоевали 12 медалей - шесть золотых, три серебряные и три бронзовые.

Лучшими в личном многоборье на Европейских играх стали гимнасты Ангелина Мельникова и Давид Белявский. Еще один российский гимнаст - Владислав Поляшов - стал третьим. Правда, призеру Олимпиады-2016 Белявскому, который выиграл золото и на первых Европейских играх в Баку, медаль не принесла полного удовлетворения. Он хотел большего от своего выступления на снарядах. "Болельщики, конечно, должны быть довольны, но я сам собой нет", - отметил атлет.

Зато сразу тремя золотыми наградами заявили о себе борцы греко-римского стиля. Вторую в карьере золотую медаль Европейских игр завоевал Степан Марянян, одержавший в финале победу над венгром Эриком Торбу. Зауру Кабалоеву не было равных в весе до 67 кг, в финале он одержал верх над грузином Шмаги Болквадзе. Александр Чехиркин одержал победу над армянином Карапетом Чаляном. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подчеркнул, что победа Чехиркина говорит о многом. "Проявил характер - качество, которого многим не хватает. Спортсмену выбивают два зуба, а он их просто выплевывает и продолжает бороться, при этом добирает два балла, которые в конце концов становятся решающими", - сказал глава ФСБР.

А вот у команды Синеокой в субботу копилка пополнилась только двумя медалями - золотом и бронзой, констатирует БЕЛТА. Белорусский атлет Дмитрий Асанов стал чемпионом турнира по боксу, а в поединке за бронзу в весовой категории до 67 кг его коллега по сборной команде Сослан Дауров взял верх над украинским борцом Алексеем Калиниченко.

Итак, II Европейские игры вышли на финишную прямую. В воскресный день соревнований своих обладателей ждут 36 медальных комплектов в шести видах спорта. Болельщиков сегодня порадуют мастера бадминтона, спортивной гимнастики, бокса, греко-римской борьбы. Зрители смогут наблюдать за стартами велогонок, стать свидетелями ярких поединков на татами.

Сегодня же состоится торжественное закрытие II Европейских игр, на которое приглашены президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон. В церемонии примут участие призеры II Европейских игр, легенды белорусского спорта и президент Международного олимпийского комитета 65-летний Томас Бах.

Шоу на стадионе "Динамо", сообщил агентству постановщик церемонии закрытия Алексей Сеченов, станет логическим продолжением церемонии открытия. Правда, она будет более динамичной, изменится жанр и стиль подачи. В ней примут участие, как уже сообщал "СОЮЗ", российский певец Николай Басков и белорусская оперная звезда Оксана Волкова, белорусские группы Iowa, J:Морс, Tesla Boy и "Леприконсы".

Организаторы мероприятия обещают удивить зрителей грандиозным представлением с использованием новейших технических средств и IT-решений. Особое внимание будет уделено чествованию спортсменов и волонтеров. Вход на стадион "Динамо" откроют на несколько часов раньше, чтобы зрители смогли беспрепятственно попасть на трибуны и увидеть последние приготовления к церемонии, которая начнется в 22:00.