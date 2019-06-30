Испанский клуб сменил название на ФК "Плоская Земля"

Испанский клуб "Мостолес Баломпье", который с нового сезона будет выступать в третьем по силе дивизионе национального чемпионата, сменил название.

Отныне команда будет называться "Плоская Земля" (FlatEarthFC). Президент клуба Хави Повес решился на такой шаг, дабы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.

"Всю свою жизнь я посвятил футболу. Но отойдя от него, я увлекся другими темами. В частности, теорией плоской Земли. Сейчас я глава клуба. И мы добились серьезной вершины, получив повышение в классе. Я считаю, что мы рождены для объединения голоса миллионов последователей движения за плоскую Землю, а также всех, кто ищет ответы", - отметил Повес.