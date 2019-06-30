Израильские военные задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, израильские военные сегодня утром штурмом взяли его дом в Иерусалиме, провели в нем обыски и конфисковали все его мобильные телефоны.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе уже призвал к немедленному освобождению члена его кабинета, а международное сообщество оказать давление на Израиль в этом вопросе.

Как заявил Штайе, Хадми с первого дня на своем посту "служил своему народу и городу", "старался мобилизовать дух партнерства", "сохранить самобытность Иерусалима".

Стоит отметить, что израильские правоохранительные органы несколько раз арестовывали и предшественника Хадми на посту министра по делам Иерусалима Аднана аль-Хуссейни.