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30.06.2019 22:55
Рубрика: В мире

Ракете шла на прорыв

Капитану немецкого судна грозит тюрьма в Италии
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Столичный выпуск № 140(7898)
Между Берлином и Римом разгорается дипломатический скандал в связи с арестом немецкой гражданки Каролы Ракете - капитана судна неправительственной организации Sea Watch 3 с десятками беженцев на борту. Вопреки запрету властей Италии, оно вошло в порт острова Лампедуза. Теперь Ракете грозит реальный тюремный срок от трех до десяти лет: прокуратурой сицилийского Агридженто ей предъявлены обвинения в неповиновении итальянской береговой охране, в нарушении норм морского права и в пособничестве нелегальной миграции.

Картина, за которой с изумлением наблюдали жители Лампедузы, походила на остросюжетную драму. После двухнедельного дрейфа в Средиземном море 31-летняя капитан решилась на рискованный маневр. С наступлением сумерек она резко направила судно в итальянские территориальные воды, пойдя наперерез полицейским скоростным катерам. "Мы выдвинулись навстречу, но судно Sea Watch 3 грозило нас уничтожить", - признали пограничники. Впоследствии Кароле пришлось уже в полицейском отделении извиняться за свои действия, которые глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал "пиратским рейдом". Пока женщина находится под домашним арестом, неопределенной остается судьба 40 мигрантов, остающихся на борту. Пока судно, подобравшее их у берегов Ливии, в течение 60 часов взывало о помощи, ни одна из европейских стран не откликнулась на призыв разместить у себя беженцев. Теперь же готовность приютить их выразили пять стран: Финляндия, Люксембург, Португалия, Франция и Германия. Глава немецкого дипведомства Хайко Маас также потребовал от властей Италии освободить Ракете от уголовного преследования.

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