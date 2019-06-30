"Краснодар" разгромил "Ростов" на турнире в Австрии

Российские клубы продолжают подготовку к новому сезону. Часть команд проводят тренировочные сборы в Австрии.

В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.

"Краснодар" одержал вторую победу подряд на турнире в Австрии и теперь близок к завоеванию трофея. Сделать это он может уже сегодня, если вечером ЦСКА со "Спартаком" сыграют вничью. В случае равенства очков первый критерий - разница мячей. Краснодарцы выиграли два матча с общим счетом 4:0, у "Ростова" разница - 2-2, у "красно-белых" - 0-2, армейцев - 0-1.