Крупнейший в мире аэропорт появился в Пекине

В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин". Он находится в южной части Пекина в 46 километрах от центра столицы. Его площадь занимает территорию в один миллион квадратных метров.

Здание воздушной гавани также стало крупнейшей постройкой, возведенной без структурных швов. Строительство самого крупного транспортного хаба Китая обошлось в 60 миллиардов долларов и продлилось три года, передает РИА Новости. Он должен разгрузить международный аэропорт "Шоуду".

У аэропорта с единственным терминалом, который сделан в виде "золотого феникса", будет четыре взлетно-посадочные полосы. В год он сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Его запуск состоится 30 сентября - накануне празднования 70-летия образования КНР.