Матвиенко: Грузия должна извиниться за антироссийскую провокацию

"Это беспредел, на депутата Государственной думы было совершено практически нападение, это за гранью всего", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о целесообразности парламентских визитов в Грузию.

"У нас нет антигрузинских настроений. Мы по-прежнему любим грузин, у нас длинная история совместного проживания в одной стране, дружбы и взаимопонимания", - отметила она.

Грузинские власти, по мнению Матвиенко, не сами решили пойти на обострение отношений с Россией, они действуют под чужую диктовку. "До тех пор, пока власти не проявят власть, не наведут порядок в стране, пока не прекратится русофобская волна, которую подняли радикалы, нам не о чем говорить", - считает глава Совфеда.

"Пусть извинятся на то, что произошло, и тогда возможен диалог", - заключила она.