Матвиенко: Надо ужесточить наказание за фальсификацию улик

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась против либерализации антинаркотических статей Уголовного кодекса. Вместо этого она предлагает максимально ужесточить санкции за фальсификацию доказательств в ходе следствия.

"Распространение наркотиков это тяжелое преступление, наркомания - это очень опасная вещь", - сказала она. История с журналистом Иваном Голуновым, уверена Матвиенко, не может быть поводом для пересмотра антинаркотического законодательства.

Другое дело - контроль за действиями правоохранителей. "Подбрасывать наркотики, заниматься фальсификациями - это тоже тяжкое преступление. И вот здесь я бы усилила меры наказания максимально возможно, это недопустимые вещи", - сказала глава Совфеда.

Но это, по ее мнению, это не имеет никакого отношения к антинаркотическому законодательству, которое должно оберегать общество от угрозы распространения наркомании. Тех, кто занимается распространением подобных веществ нужно по-прежнему наказывать строго, считает спикер. "Я категорический противник какой-либо либерализации антинаркотического законодательства", - заключила Валентина Матвиенко.