Международный конкурс П.И. Чайковского объявил лауреатов

Двенадцать дней внимание всего музыкального мира было приковано XVI Конкурсу Чайковского: все эти дни на 11 сценах Москвы и Петербурга выступали конкурсанты - 231 молодых музыкантов из 35 стран мира. Конкурс завершен: Валерий Гергиев вручил последнюю и самую высокую награду Конкурса - Гран-при, обладателем которой стал 22-летний французский пианист Александр Канторов, поразивший публику исполнением Второго концерта Чайковского. Но теперь начинается новый сюжет "Чайковского", в которой вступают продюсеры: на афишах крупнейших залов мира должны появиться новые имена с ремаркой - "лауреат XVI Конкурса Чайковского".

В этом и заключен главный смысл музыкального конкурса: тот, кто выигрывает, получает концертные ангажементы и международную исполнительскую карьеру. А Конкурс Чайковского сегодня, как никакой другой конкурс в мире, способен дать старт своим лауреатам на мировой сцене. В подтверждение тому сам факт, что к финальному туру в Москву и Петербург слетелись импресарио из разных стран, причем, с конкретными предложениями не только к финалистам. Музыкантов узнали по трансляциям, которые вело medici.tv: по статистике их уже посмотрели 15,4 миллионов зрителей из 190 стран и 11800 городов мира. К такому количеству входов оказался не готов даже самый крупный в мире портал классической музыки: сайт временами зависал, особенно на прямых трансляциях выступлений и гала-концертов. Но аналогов рекордной статистке "Чайковского" в мире музыки нет.

15,4 миллиона зрителей из 190 стран и 11 800 городов мира посмотрели трансляции Конкурса Чайковского

Фортепиано. Великолепная семерка

Между тем, главный рекорд установили пианисты, собравшие почти 14 миллионов просмотров. Так уже сложилось, что это самый популярный конкурс на "Чайковском", собирающий ежедневные аншлаги в Большом зале консерватории. Но то, что происходило там в эти дни, можно сравнить только с невероятным воодушевлением, которое сохранили кадры хроники первого "Чайковского" в 1958 году, когда выступал Ван Клиберн. Зал был охввчен той же волной восторга, овации устраивали практически каждому музыканту. Причем, аплодисментами взрывался не только зал, но и члены жюри, не скрывавшие своего восхищения игрой конкурсантов. На такой волне было особенно досадно терять после очередного тура замечательных артистов, хотя жюри каждый раз и нарушало регламент конкурса, увеличивая число участников. На второй тур вместо 12 пианистов пропустили 14, на третий - вместо 6 пианистов - семь. Но публика все равно досадовала, что в финал не попали Андрей Гугнин, Филипп Копачевский, канадский пианист Ян и Ке и другие. Откровенно говоря, это был случай, когда и 10 человек можно было пропустить в финал.

Третий тур при таком уровне оказался поразительным по драматургии, изменив все предварительные расклады на лауреатские места. Одним полюсом финала стало выступление китайского пианиста Ань Тяньсю, которому вручили спецприз "за самообладание и мужество": во время его выступления на пультах Госоркестра оказались ноты рахманиновской партитуры вместо Первого Концерта Чайковского, с которого пианист начинал программу. Ань Тяньсю не растерялся и продолжил выступление, но уровнь его стресса почувствол весь зал. Другой полюс финала - выступление Алексадра Канторова, ученика Рены Шерешевской, открывшей на прошлом конкурсе в Москве Люку Дебарга. Феноменальное исполнение Канторовым Второго концерта Чайковского стало художественным событием конкурса, той ее вершиной, которая становится частью легенды "Чайковского". Он и получил Гран-при XVI "Чайковского".

Остальные лауреатские места жюри щедро поделило между всеми финалистами: Дмитрий Шишкин (Россия) и Мао Фудзита - второе место, Константин Емельянов, Алексей Мельников и американский пианист Кеннет Броберг - на третьем. Ань Тяньсю получил четвертую премию и приз.

К финальному туру в Москву и Петербург слетелись импресарио из разных стран, причем с конкретными предложениями не только к финалистам

Еще одна важная деталь, которая в очередной раз подтвердилась на конкурсе: практически у всех этих пианистов оказались хотя бы в отдаленном колене русские педагоги.

Денис Мацуев, председатель фортепианного жюри:

- Могу еще и еще раз повторять, что на этом конкурсе была россыпь удивительных талантов, индивидуальностей, поколений и школ. Я даже не знаю, когда и где такое бывало! Речь идет не только о финалистах, но и практически всех участниках этого конкурса, которых мы отбирали по видео. Отдельно все-таки скажу о китайском пианисте Ань Тяньсю, получившем четвертую премию: вне контекста произошедшего в финале, его выступление во втором туре было сенсационным (он играл "Вариации на тему Шопена" Рахманинова и "Вариации на тему Паганини" Брамса). Александр Канторов - исключительное явление. Его Второй концерт Чайковского, который я сам играл сотни раз в разных концертных залах мира, поразил меня: как он чувствует драматургию, слышит оркестр, нестандартно мыслит! По окончании я сказал членам жюри: "Я снимаю шляпу!" И все наши финалисты были потрясающими, мы все получили колоссальное удовольствие от их игры. Отдельная благодарность нашей потрясающей публике: как она слушала, затаив дыхание, как поддерживала всех! Нам всем не забыть эти дни! У наших прекрасных артистов, включая тех, кто не прошел в финал, сейчас начнется новая жизнь, я знаю.

Скрипка. Кто первый?

В номинации "скрипка" решения жюри оказались не столь лучезарными, как у пианистов. Публика расстроилась за одного из самых ярких конкурсантов, выступления которого воспринимались, как художественное откровение на конкурсе - Айлена Притчина (ученик Эдуарда Грача), оказавшегося за лауреатской чертой. Ему присудили четвертую премию (пополам с американской скрипачкой Маюми Канагавой). Но искусство Айлена Притчина отметила наградой Ассоциация музыкальных критиков - "за артистическое мастерство и красоту программ". Эту награду поддержит фирма "Мелодия" выпуском сольного диска артиста. Лауреатом первой премии стал Сергей Догадин. Сам факт первой премии у скрипок - новость на Конкурсе Чайковского, где ее не присуждали с 2007 года. В этот раз у жюри была установка - победителя найти. Распределение остальных премий вызвало спорную реакцию у тех, кто следил за конкурсом: от экстравагантного решения жюри присудить шестую премию (Милан Аль-Ашаб, Чехия) и не присудить пятую, до - решений по лауреатским позициям. На втором месте оказался Марк Бушков, на третьем - Ким Донгюнь (Корея).

Мартин Энгстрём, председатель жюри

- По сравнению с предыдущими - XIV и XV конкурсами, уровень скрипачей был на этом конкурсе значительно выше. Не такой высокий, как у пианистов, но все-таки он позволил определить победителя. Сейчас в музыкальном мире наблюдается, своего рода, "пробел" - нет в новом поколении скрипачей такого уровня, как Лиза Батиашвили, Янин Янсен, Юлия Фишер. Большинство крупных международных скрипичных конкурсов сегодня не вручают первую премию, - нет достаточно хороших претендентов. И я рад отметить, что уровень нашего конкурса был достаточно высок.

Игра Александра Канторова стала той вершиной, которая становится частью легенды конкурса Чайковского. Фото: XVI Международный конкурс имени П.И. Чайковского.

Сергей Крылов, член жюри

- Мне кажется, что результаты в скрипичной секции правильные. Я доволен итогами, особенно, если учесть, что нас в жюри 12 человек, мы все из разных стран и у нас разные скрипичные школы и разные концепции. Уровень Конкурса в этом году высокий. Было много интересных участников, которых можно смело назвать уже сформировавшимися артистами.

Духовые. Ленский на тромбоне

Главным новшеством XVI Конкурса Чайковского стало появление новых номинаций: "деревянные духовые" и "медные духовые". Цель нововведения, по словам его инициатора Валерия Гергиева, состояла в том, чтобы мотивировать развитие духовой школы в России, где дефицит духовиков существует во всех оркестрах.

На первый конкурс Чайковского в этих номинациях прилетели почти сто участников из разных стран мира - от США, Канады, Европы до Японии и Кореи. Соревнования духовиков проходили в Петербурге - в зале Государственной академической Капеллы (медные) и новом зале в Репино (деревянные), собрав пока скромную, но постоянную аудиторию, где было много начинающих музыкантов. Финал в обеих номинация прошел в Концертном зале Мариинского театра, где духовики выступили с Мариинским оркестром.

В номинации "медные духовые" первую премию поделили тромбонист Алексей Лобиков (Мариинский оркестр) и валторнист Юн Женг (Китай). Второе место у тубиста Федора Шагова (Госкапелла В. Полянского), на третьем - французский валторнист Феликс Камиль Жан Дерво. Выбирать было сложно: в духовых номинациях выступало по 48 музыкантов.

Тимур Мартынов, трубач, член жюри

- Жюри не сравнивало тубистов, трубачей, валторнистов или тромбонистов друг с другом. Учитывались факторы владения инструментом. Главное - это личность, индивидуальность музыканта: что он может предложить, выходя на сцену. Жюри смотрело на внутреннюю составляющую музыканта, на перспективу того или иного конкурсанта.

У "деревянных духовых" первую премию ожидаемо для всех присудили блестящему профессионалу Матвею Демину (флейта), вторую премию получила обаятельная и искренняя Джойди Скарлет Бланко Льюис (флейта, Венесуэла), третья премия досталась итальянскому кларнетисту, настоящему мастеру звука Алессандро Беверари.

Борис Аллахвердян, член жюри, кларнетист (Россия/США)

- Очень необычно и интересно, когда в конкурсе представлены разные инструменты. Общий уровень этого конкурса был чрезвычайно высокий: это было понятно уже на первом туре. Мне кажется, идея включить деревянные духовые в программу конкурса Чайковского очень успешна: мы наблюдали шикарных исполнителей, которые играли со своим характером и харизмой.

Сольное пение. Вотан из Греции

Первые премии у певцов получили 30-летний греческий бас Александрос Ставракакис, поразивший всех драматическими монологами Бориса Годунова и вагнеровского бога Вотана, и 21-летняя российская меццо-сопрано Мария Баракова, которая стала абсолютным открытием этого конкурса. Ученица Альбины Шагимуратовой чарующая сопрано Айгуль Хисматуллина из Казани получила вторую премию. На третьем месте оказалась сопрано Мария Мотолыгина, выступление которой, по мнению многих, было достойно и первой премии. Второе место у мужчин идеально досталось 27-летнему корейскому баритону Гихуну Киму, третье - солисту Мариинского театра, тенору Миграну Агаджаняну.

Мария Бабалова, эксперт

- Уровень проведения конкурса становится все серьезнее, жюри солиднее. В этом году в жюри присутствовало сразу пять выдающихся исполнителей. И тут невозможно не отметить первый визит в нашу страну великой сопрано Эдиты Груберовой.

Итоги конкурса свидетельствуют о том, что особенно результативно у нас сегодня работают Молодежная оперная программа Большого театра и программа "Аткинс" в Мариинке - у их артистов были самые продуманные выступления во всех турах. Отдельное спасибо жюри, что оно не стало "попрекать" молодостью 21-летнюю Марию Баракову и отважилось отдать удивительной меццо-сопрано первую премию. К сожалению, несмотря на все организационные старания, вокальный конкурс по-прежнему испытывает дефицит подлинной международности. И в этом смысле победа баса из Греции Александроса Ставракакиса - очень хороший сигнал тем, кто спустя четыре года будет думать: стоит ли ехать в Россию на конкурс Чайковского.

Виолончель. Равнение на Микеланджело

Одна из популярнейших номинаций Конкурса Чайковского -"виолончель", проходила в Петербурге в залах Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича, где выступили виолончелисты из США, Колумбии, России, Японии, Южной Кореи, Нидерландов, Финляндии и других стран. Эксперты отмечали высочайший исполнительский уровень этого конкурса. Но итоговые решения членов жюри не совсем совпали с ожиданиями публики, чьими фаворитами были Анастасия Кобекина (3 место) и Сантьяго Каньон-Валенсиа (2 место, Колумбия), вслед за которыми шел Златомир Фунг. Впрочем, все фавориты вошли в тройку сильнейших, просто в другом порядке. Победителем стал Златомир Фунг (США).

Ван Цзянь, член жюри, Китай

- Думаю, иногда публика видит все несколько под другим углом, нежели мы, виолончелисты-профессионалы. Мы все можем сказать, что этот человек - великолепный виолончелист. Здесь, как со скульптурами: некоторые скульптуры красивы и выразительны, другие вырублены топором или недостаточно "отполированы". А Златомира можно сравнить с Микеланджело. Все - совершенно. Не он единственный играл красиво: красиво играли многие, но он, я бы сказал, был наиболее совершенен. Сегодня, в век интернета, мы вступили в эпоху "любительства": это хорошо и плохо одновременно. Хорошо потому, что многие люди имеют возможность погрузиться в музыку, узнать ее. С другой стороны, есть люди, которые посмотрели пару видео и теперь думают, что разбираются во всем на свете. Но искусство не так просто, как кажется. Оно сложно. Искусство должно поднимать нас вверх, а не развлекать, возвышать, а не успокаивать и доставлять удовольствие. Большая ошибка сегодняшнего общества - попытка сделать искусство развлекательным, адаптировать его для широкой публики. Искусство убеждает нас и переносит в другой мир, в другое измерение ощущений - вот чего мы ищем.

Все эти дни публика Конкурса Чайковского действительно жила в другом измерении. И, как сказал со сцены Большого зала консерватории Денис Мацуев, "мы все находились в огромном счастье, были свидетелями какого-то романтического праздника музыки. Это была наша Олимпиада". Только имени Чайковского.

Только в "РГ"

Александр Канторов, пианист, лауреат 1 премии и Гран-при XVI Конкурса Чайковского:

Честно говоря, я испытываю смешанные чувства: что-то между невероятным удовольствием и некоторым испугом - мне была оказана честь. Ее удостаивались величайшие пианисты, которыми я всегда восхищался.

Вы выбрали для исполнения второй концерт Чайковского, менее популярный, чем Первый.

Александр Канторов: Я подумал, что можно внести немного экспромта. Когда я пытался играть Первый, у меня возникли проблемы с восприятием. Я слышал такое количество исполнений, что я не мог отделаться и найти свое, он восхитителен, но я не смог на сто процентов освоить его за короткий период времени, как хотелось бы. Я решил выбрать Второй концерт, тоже великолепный. Поскольку мало кто его играл, он был новый для меня, и было приятное ощущение "свежести".

Были ли победа на конкурсе вашей целью?

Александр Канторов: Прежде всего, я мечтал принять участие! Больше всего я был рад возможности сыграть всю программу целиком (ведь я упорно к этому готовился) и тому, что стал одним из семи финалистов. Это принесло мне ощущение счастья!

Ваша фамилия звучит очень по-русски. У вас русские корни?

Александр Канторов: Да, и весьма глубокие. Мои прабабушка и прадедушка жили у украинской границы и переехали во Францию еще до революции. Мой папа француз, а мама англичанка. Многие удивлены, что я не говорю по-русски! Думаю, после нескольких визитов в Россию ситуация изменится!

Чувствуете ли вы связь с русской культурой и музыкой Чайковского, в частности?

Александр Канторов: Конечно! Моего первого учителя, который научил меня основам, звали Игорь Лазько, у него русская школа, и он привил мне любовь к этой музыке, к певучему звуку, фразировке, этой имитации колокольного звона в мелодиях... Так продолжилось и после, поскольку сейчас я работаю с Реной Шерешевской. Это наследие определенно продолжает жить!

Это ваш первый приезд в Россию?

Александр Канторов: Нет, я был в Москве, а затем в Казани, но это первая моя долгая поездка, к тому же по такому прекрасному поводу.

Подготовила Наталья Кожевникова

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"