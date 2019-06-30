Минобороны создаст собственную киностудию в парке "Патриот"

В подмосковном парке "Патриот" появится киностудия Министерства обороны, где будут снимать не "агитки", а правдивые фильмы про войну. Как рассказал глава военного ведомства Сергей Шойгу, этот проект уже начал реализовываться.

"Мы хотим, чтобы появилось хорошее, правдивое кино, и именно поэтому мы приступили и, я думаю, в ближайшее время сделаем ту самую киностудию, киноцентр, в котором будем снимать кино", - подчеркнул министр в интервью телеканалу "Звезда".

По словам Шойгу, студия будет заниматься съемкой различных фильмов посвященных армии. "Кино нужно про сегодняшнее время, про сегодняшних героев, тех, кто сегодня противостоит этому огромному чудовищному монстру, которым является международный терроризм не занимаясь при этом агитацией и призывами".

По словам Шойгу, у кинопроизводителей есть время и средства на выпуск большого количества сериалов. Появилось огромное количество людей, которые придумали разные термины, которые называются "ура-патриотизм", "ура-патриоты". Вместе с тем сейчас снят всего один фильм про возвращение Крыма в состав России.