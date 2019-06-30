Сборные России, Бразилии, Ирана, Франции, Польши и волейболисты США на правах команды страны-организатора выступят в "Финале шести" Лиги наций, который состоится 10-14 июля в американском Чикаго. Таковы основные итоги предварительного раунда ежегодного коммерческого турнира сильнейших национальных дружин мира, существующего второй сезон.

Наша команда, руководимая финским специалистом Туомасом Саммелвуо, заключительный этап регулярного чемпионата Лиги наций, где все 16 участников сыграли друг с другом по разу, проводила в австралийском Брисбене. Причем на Зеленый континент Саммелвуо и компания добирались из бразильского города Куяба с четвертого этапа аж 42 (!) часа.

В Брисбене россияне победили всех соперников - хозяев (3:0), Аргентину (3:2) и уже в статусе досрочных обладателей путевки в "Финал шести" наши волейболисты разобрались с Китаем (3:0).

По сравнению с Бразилией, тренерский штаб сделал в составе одну замену. Вместо отправившегося домой немного отдохнуть диагонального нападающего Виктора Полетаева был вызван абсолютный дебютант сборной Кирилл Клец. Воспитанник новосибирского волейбола в минувшем сезоне выступал за базирующийся в Австрии, но игравший в немецкой бундеслиге клуб "Хипо Тироль Унтерхахинг". Теперь уже Клец стал игроком красноярского "Енисея". Вчера у Кирилла состоялся полноценный дебют в сборной, он вышел на площадку со второго сета и успел набрать шесть очков.

Интересно, что все гости австралийского этапа - Россия, Аргентина и Китай - подали в директорат Лиги наций жалобу на низкий уровень организации. Команды были размещены в студенческом кампусе, даже минимально необходимый комфорт отсутствовал, питание оказалось крайне скудным. В общем, нарушены были все стандарты и приличия для проведения соревнований такого уровня.

Как выяснилось, австралийцы решили сэкономить по максимуму, и команда хозяев жила точно в таких же условиях, как и соперники. После коллективного протеста ситуация с питанием немного наладилась.

Впрочем, в истории нашей мужской сборной бывали ситуации и похлеще. Австралийский кампус и так себе кормежка - это еще цветочки по сравнению с тем, что команде пришлось испытать 16 лет назад во время путешествия в Венесуэлу на матчи уже несуществующей Мировой лиги (именно ей и пришла на смену Лига наций).

Ваш корреспондент тогда оказался в составе делегации вместе с коллегой из ежедневного спортивного издания. До города Кабимас сборная добиралась с удивительным количеством остановок и пересадок: в аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне, на Канарских островах, уже непосредственно в столице Венесуэлы Каракасе, откуда местным рейсом прилетели в город Маракайбо. И уже оттуда на автобусе добрались до Кабимаса.

Самое неприятное произошло в Каракасе: сборную после перелета никто не встретил. То ли с российской, то ли с венесуэльской стороны кто-то из менеджеров напутал в переписке. Гостей ждали на следующий день. Волейболистов и корреспондентов выручила чистая случайность. Когда все томились в абсолютной неизвестности, к нашей группе радостно подбежала просто поприветствовать земляков россиянка, один из тренеров сборной Венесуэлы по легкой атлетике, вылетавшей на чемпионат Южной Америки в Перу. Узнав о проблеме, эта женщина тут же сделала несколько звонков и убежала на посадку. Вскоре рядом со сборной уже стояли вызванные "по тревоге" человек пять наших бывших соотечественников, давно осевших в Каракасе.

Они и разыскали по телефону главу столичной федерации волейбола. Личных связей того хватило только на то, чтобы временно разместить команду в казармах Национальной гвардии. Ночевали мы тогда на двухъярусных жестких армейских кроватях. Только на следующий день нашу сборную разыскали организаторы и вручили авиабилеты до Маракайбо.

Тем временем

В немецком Гамбурге проходит чемпионат мира по пляжному волейболу, в котором участвуют по 48 мужских и женских дуэтов. Россия представлена шестью парами. На предварительном этапе участники разбиты на квартеты, где играют в один круг.

Первыми из наших тандемов попадание в плей-офф обеспечили себе Вячеслав Красильников и Олег Стояновский из новоуренгойского "Факела". Сильнейшая российская пляжная команда одержала победы в обоих сыгранных матчах.