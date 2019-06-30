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30.06.2019 21:30
Рубрика: Спорт

Прыжок с кенгуру

На этапе Лиги наций в Австралии мужская сборная страны обеспечила себе путевку в "Финал шести"
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(7898)
Сборные России, Бразилии, Ирана, Франции, Польши и волейболисты США на правах команды страны-организатора выступят в "Финале шести" Лиги наций, который состоится 10-14 июля в американском Чикаго. Таковы основные итоги предварительного раунда ежегодного коммерческого турнира сильнейших национальных дружин мира, существующего второй сезон.
Федор Воронков (слева) - один из ряда игроков, дебютировавших за сборную в нынешнем турнире Лиги наций. Фото: Volleyball.world Федор Воронков (слева) - один из ряда игроков, дебютировавших за сборную в нынешнем турнире Лиги наций. Фото: Volleyball.world
Федор Воронков (слева) - один из ряда игроков, дебютировавших за сборную в нынешнем турнире Лиги наций. Фото: Volleyball.world

Наша команда, руководимая финским специалистом Туомасом Саммелвуо, заключительный этап регулярного чемпионата Лиги наций, где все 16 участников сыграли друг с другом по разу, проводила в австралийском Брисбене. Причем на Зеленый континент Саммелвуо и компания добирались из бразильского города Куяба с четвертого этапа аж 42 (!) часа.

В Брисбене россияне победили всех соперников - хозяев (3:0), Аргентину (3:2) и уже в статусе досрочных обладателей путевки в "Финал шести" наши волейболисты разобрались с Китаем (3:0).

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По сравнению с Бразилией, тренерский штаб сделал в составе одну замену. Вместо отправившегося домой немного отдохнуть диагонального нападающего Виктора Полетаева был вызван абсолютный дебютант сборной Кирилл Клец. Воспитанник новосибирского волейбола в минувшем сезоне выступал за базирующийся в Австрии, но игравший в немецкой бундеслиге клуб "Хипо Тироль Унтерхахинг". Теперь уже Клец стал игроком красноярского "Енисея". Вчера у Кирилла состоялся полноценный дебют в сборной, он вышел на площадку со второго сета и успел набрать шесть очков.

Интересно, что все гости австралийского этапа - Россия, Аргентина и Китай - подали в директорат Лиги наций жалобу на низкий уровень организации. Команды были размещены в студенческом кампусе, даже минимально необходимый комфорт отсутствовал, питание оказалось крайне скудным. В общем, нарушены были все стандарты и приличия для проведения соревнований такого уровня.

Как выяснилось, австралийцы решили сэкономить по максимуму, и команда хозяев жила точно в таких же условиях, как и соперники. После коллективного протеста ситуация с питанием немного наладилась.

Впрочем, в истории нашей мужской сборной бывали ситуации и похлеще. Австралийский кампус и так себе кормежка - это еще цветочки по сравнению с тем, что команде пришлось испытать 16 лет назад во время путешествия в Венесуэлу на матчи уже несуществующей Мировой лиги (именно ей и пришла на смену Лига наций).

Ваш корреспондент тогда оказался в составе делегации вместе с коллегой из ежедневного спортивного издания. До города Кабимас сборная добиралась с удивительным количеством остановок и пересадок: в аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне, на Канарских островах, уже непосредственно в столице Венесуэлы Каракасе, откуда местным рейсом прилетели в город Маракайбо. И уже оттуда на автобусе добрались до Кабимаса.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Самое неприятное произошло в Каракасе: сборную после перелета никто не встретил. То ли с российской, то ли с венесуэльской стороны кто-то из менеджеров напутал в переписке. Гостей ждали на следующий день. Волейболистов и корреспондентов выручила чистая случайность. Когда все томились в абсолютной неизвестности, к нашей группе радостно подбежала просто поприветствовать земляков россиянка, один из тренеров сборной Венесуэлы по легкой атлетике, вылетавшей на чемпионат Южной Америки в Перу. Узнав о проблеме, эта женщина тут же сделала несколько звонков и убежала на посадку. Вскоре рядом со сборной уже стояли вызванные "по тревоге" человек пять наших бывших соотечественников, давно осевших в Каракасе.

Они и разыскали по телефону главу столичной федерации волейбола. Личных связей того хватило только на то, чтобы временно разместить команду в казармах Национальной гвардии. Ночевали мы тогда на двухъярусных жестких армейских кроватях. Только на следующий день нашу сборную разыскали организаторы и вручили авиабилеты до Маракайбо.

Тем временем

В немецком Гамбурге проходит чемпионат мира по пляжному волейболу, в котором участвуют по 48 мужских и женских дуэтов. Россия представлена шестью парами. На предварительном этапе участники разбиты на квартеты, где играют в один круг.

Первыми из наших тандемов попадание в плей-офф обеспечили себе Вячеслав Красильников и Олег Стояновский из новоуренгойского "Факела". Сильнейшая российская пляжная команда одержала победы в обоих сыгранных матчах.

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