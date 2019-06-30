На проходящем в Греции чемпионате мира среди молодежных команд (до 19 лет) завтра завершится групповой этап. Наша сборная, руководимая бывшим наставником национальной дружины Евгением Пашутиным, начала турнир с поражения от Аргентины в овертайме (84:86). Результат вчерашнего матча против греков стал известен после подписания этого номера "РГ".

Сборная России выступает на мировом чемпионате в следующем составе: разыгрывающие и атакующие защитники - Захар Ведищев, Александр Щербенев (оба - "Локомотив-Кубань", Краснодар), Александр Ершов (ЦСКА-2), Макар Коновалов ("ЦСКА-Юниор"); форварды - Александр Барышев, Антон Квитковских, Никита Михайловский, Александр Петенев (все - "Автодор", Саратов), Сергей Долинин ("Локомотив-Кубань"), Дмитрий Кадошников ("Химки", Московская обл.); центровые Владислав Голдин ("ЦСКА-Юниор"), Илья Сорокин ("Химки").

Формула турнира такова, что у всех 16 команд на групповой стадии есть право на осечку, ведь на предварительном этапе участники просто распределяют места в сетке плей-офф. Никто никуда не вылетает, даже аутсайдеры квартетов продолжат борьбу за награды.

Матч с Аргентиной показал, что подопечные Пашутина могут претендовать на медали. Если устранят отдельные недостатки в командной игре. Подбор мяча выигран у южноамериканцев с преимуществом 67:38, но наши ребята совершили очень много потерь - 24.

Под занавес третьей четверти россияне уступали десять очков, не смогли ликвидировать этот дефицит в следующей десятиминутке. Увы, но в дополнительное время аргентинцы оказались чуть удачливее. Лучшими бомбардирами у россиян стали Ершов (22 очка) и сын президента ПБК "Локомотив-Кубань" Андрея Ведищева Захар (17). Крайне неудачной оказалась эта игра для Михайловского, который год назад вошел в символическую сборную чемпионата Европы U-18. Баскетболист основного состава "Автодора" смазал все десять бросков и не набрал ни одного очка, хотя на его счету девять подборов. В другом матче нашей группы Греция победила Филиппины (85:69).

Когда верстался номер

Женская сборная России после поражений от Бельгии и Сербии на старте Евробаскета все-таки сумела выйти в плей-офф. Произошло это благодаря вчерашней победе над Белоруссией в третьем, заключительном туре группы "D" в сербском городе Зренянин - 76:62. Отметим, что перед россиянками стояла задача выиграть не менее 11 очков, чтобы уже никак не зависеть от исхода вечерней встречи Сербия - Бельгия.