Опубликована новая песня Уитни Хьюстон

На YouTube, в том числе, опубликован ранее широко не издававшийся трек умершей семь лет назад американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон - Higher Love.

Композиция - кавер на песню именитого британца Стива Уиндвуда 1986 года (открывающая на Back in the High Life, его четвертом альбоме), выполненный в типичной для Хьюстон пронзительной манере, богато аранжированный и пышный припевом.

Как сообщает Rolling Stone, изначально кавер этот был записан для прославленного третьего альбома Уитни I’m Your Baby Tonight 1990 года, но в процессе было принято решение не включать песню другого исполнителя на пластинку. И в итоге она вошла лишь в качестве бонус-трека в издание альбома для Японии. Где, как известно, до таких подарков народ охоч (оттого, собственно, японские издания так ценятся меломанами).

Уточнено, что трек "освежил" и обновил норвежский диджей и "суперпродюсер" Kygo, рассказавший, что отнесся к первоисточнику максимально бережно и уважительно. Но в то же время придав ему современное звучание.

Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года в Лос-Анджелесе в возрасте 48 лет. Тело певицы было найдено в ванной гостиничного номера в Беверли-Хиллз - накануне вручения "Грэмми". Вина - на наркотиках.

При этом позже появилась конспирологическая версия, что артистку убили.

Ранее Кевин Костнер рассказал, что на постере мелодрамы "Телохранитель", где Хьюстон снялась в главной женской роли, на самом деле не она.