Орбакайте опровергла слухи о том, что является матерью детей Галкина

48-летняя российская артистка - певица, актриса театра и кино - Кристина Орбакайте коротко одним постом опровергла сплетни, в последние дни растиражированные прессой.

В частности, такие, что у нее возникли серьезные проблемы с матерью - Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. А также и более экзотическую - что она является матерью близнецов - детей Галкина и Пугачевой.

"Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша жёлтая "пресса" превосходит себя)) всем хорошего вечера", - написала (стиль - авторский) Орбакайте. Снабдив пост хэштэгом #собакилаюткараванидет и прикрепив скриншот новостной ленты.

"Вы на столько светлый человек, никакая грязь к вам прилипнуть не сможет", "Кристиночка, никакие моральные уроды своими злобными и завистливыми статейками не смогут очернить тебя. Грязь, которую они в тебя бросают, до тебя не долетает, а на их руках остается. Они жалкие и грязные люди. А ты - светлый и прекрасный человек", - поддержали-приободрили подписчики (редакция - авторская).

Ранее сообщалось, что сын Орбакайте и Преснякова попросил у поклонников денег - на запись новых песен.