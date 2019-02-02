Внук Аллы Пугачевой "по-братски" попросил у поклонников денег

Музыкант и актер Никита Пресняков, сын музыканта Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте, старший внук Аллы Борисовны Пугачевой, предложил фанатам посодействовать ему финансово.

Просьба о таком содействии обнародована в Instagram артиста.

Как поясняет Никита, средства ему нужны для записи новых песен и съемок клипа. В обмен меценаты могут стать сопродюсерами трека To Stay группы Преснякова Мultiverseband.

"Дочитай до конца по-братски! У каждого из вас появился уникальный шанс получить % прибыли от нашей музыки!", - призывает / сулит исполнитель.

По словам музыканта, Мultiverseband попали в чарт американского "лейбла-платформы Younk" и теперь собираются записываться в Лос-Анджелесе - "с настоящими профессионалами!".

"Цель - собрать минимальное количество вложений, которых хватит на запись релиза и видео! Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире!" - уверен Никита.

"Поддержите наш трек, и мы обещаем, что мы выложимся по максимуму! Такая возможность бывает редко, и мы готовы испытать удачу!" - пишет Пресняков. Добавив, что редко просит поддержки, но вот тут очень надеется на поклонников.

Ранее сообщалось, что Никита женился на соседке по даче. И что на него наехал "дед" - пародист Максим Галкин.