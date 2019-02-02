Внук Аллы Пугачевой "по-братски" попросил у поклонников денег

Музыкант и актер Никита Пресняков, сын музыканта Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте, старший внук Аллы Борисовны Пугачевой, предложил фанатам посодействовать ему финансово.
Просьба о таком содействии обнародована в Instagram артиста.
Как поясняет Никита, средства ему нужны для записи новых песен и съемок клипа. В обмен меценаты могут стать сопродюсерами трека To Stay группы Преснякова Мultiverseband.
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Дочитай до конца по-братски! У каждого из вас появился уникальный шанс стать со-продюсером нашей песни «To Stay» и получить % прибыли от нашей музыки! Мы попали в чарт американского лейбла-платформы Younk и участвуем в Хит Фандинге! Его цель - собрать минимальное количество вложений, которых хватит на запись релиза и видео в Лос Анджелесе! С настоящими профессионалами! Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире! Стать частью команды менеджеров и продюсеров очень просто. Переходите по ссылке ниже, регайтесь, получайте бонусы в Баунти программе, поддерживайте музыкантов, которые этого заслуживают, и зарабатывайте на этом! И еще что самое приятное - вы можете как оплатить, так и заработать Янк баксы, слушая музыку на платформе через Баунти программу! Слушаешь музыку и получаешь деньги - мечта! =) Хит Фандинг длится всего 3 дня, поэтому мы очень переживаем и хотим выиграть! Поддержите наш трек и мы обещаем, что мы выложимся по максимуму! Такая возможность бывает редко, и мы готовы испытать удачу! ❤️ССЫЛКУ Я ОСТАВИЛ В ШАПКЕ ПРОФИЛЯ!❤️ P.S. Редко прошу поддержки, но тут я очень на вас надеюсь! #younk #multiverse
"Дочитай до конца по-братски! У каждого из вас появился уникальный шанс получить % прибыли от нашей музыки!", - призывает / сулит исполнитель.
По словам музыканта, Мultiverseband попали в чарт американского "лейбла-платформы Younk" и теперь собираются записываться в Лос-Анджелесе - "с настоящими профессионалами!".
"Цель - собрать минимальное количество вложений, которых хватит на запись релиза и видео! Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире!" - уверен Никита.
"Поддержите наш трек, и мы обещаем, что мы выложимся по максимуму! Такая возможность бывает редко, и мы готовы испытать удачу!" - пишет Пресняков. Добавив, что редко просит поддержки, но вот тут очень надеется на поклонников.
Ранее сообщалось, что Никита женился на соседке по даче. И что на него наехал "дед" - пародист Максим Галкин.