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30.06.2019 10:15
Рубрика: В мире

Президенты США, Южной Кореи и КНДР встретились в Пханмунчжоме

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Местечко Пханмунчжом на межкорейской границе стало местом исторического трехстороннего саммита, где встретились и пожали друг другу руки президент США Дональд Трамп, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.

Сначала Трамп и Ким Чен Ын встретились непосредственно на линии разграничения. Трамп подошел первым с южнокорейской стороны, после чего со стороны Севера прибыл Ким Чен Ын. Они обменялись рукопожатиями, парой фраз, после чего Трамп по приглашению Кима перешел на северокорейскую стороны. Они там постояли, попозировали для фотографов, а затем вместе перешли на южнокорейскую сторону. Там прошла импровизированная пресс-конференция, где Трамп и Ким сказали пару слов о том, как продвинулись двусторонние отношения.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Затем к ним подошел уже президент РК Мун Чжэ Ин, что превратило саммит в трехсторонний. В настоящий момент Трамп, Ким и Мун находятся в Пханмунчжоме, на территории Южной Кореи. Ожидается, что встреча будет короткой, но не исключено, что переговоры могут затянуться.

Напомним, вчера с официальным визитом в Южную Корею прибыл президент США Дональд Трамп. С самого начала ходили слухи, что Трамп может использовать эту поездку для встречи с Ким Чен Ыном.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Восточная Азия Южная Корея Корейский кризис Дональд Трамп РГ-Фото
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