Из каких стран в Москву едут туристы?

В Москве 240 дней в году идут массовые мероприятия, а по городу ежегодно гуляют 65 миллионов человек. Такие данные привел глава столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, обсуждая с экспертами наследие прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

По его словам, самые популярные фестивали - "Путешествие в Рождество", "Московская весна A Cappella", "Круг света" и "Цветочный джем", которые регулярно притягивают миллионы человек. Город в прошлом году посетили более 23 миллионов туристов. В этом году власти ожидают как минимум столько же. По мнению экспертов, иностранцы открыли для себя Москву, поэтому наверняка приедут новые гости.

В 2018 году город посетили более 23 млн туристов. В этом году ждут как минимум столько же

В дни футбольного первенства столицу навестили свыше трех миллионов человек. Около половины прибыли из стран дальнего зарубежья. Больше всего из Китая, США, Германии, Голландии и Франции. Особый интерес к Москве проявили жители Южной Америки. Оттуда приехало в семь раз больше, чем в обычный сезон. Вдвое больше - из Северной Америки. Европа и Азия показали прирост на 20% и 26% соответственно.

По данным генерального директора Amadeus Russia Леонида Мармера, в столице России зарубежные фанаты в среднем проводили 12 дней. Во многом свою ведущую роль сыграл паспорт болельщика, позволявший въезжать в Россию без визы. Поэтому, отмечают эксперты, нужно скорее упрощать визовый режим.

- Чемпионат помог сломать стереотипы: Москва далеко, там небезопасно и дорого, - говорит зампредседателя столичного комитета по туризму Татьяна Шаршавицкая. - Москва же в трех часах полета от европейских городов, а в кафе и ресторанах намного дешевле, чем на Западе.

Гостиницы, отмечает она, были загружены на 90%. Поэтому нужно открывать новые отели, подчеркивает Шаршавицкая. Столице сейчас не хватает гостиниц среднего ценового сегмента. В связи с этим гостиничный бизнес Москвы в ближайшем будущем возьмет курс на развитие бюджетных отелей, уверен региональный менеджер Hilton Worldwide по России и СНГ Тим Эттельт. По его мнению, экономные гостиницы со временем подвинут сервис Airbnb, предлагающий туристам комнаты и квартиры. А с запретом хостелов в жилых домах, считают эксперты, на рынок выйдут новые, от известных гостиничных брендов. Отказываться от такого типа размещения бессмысленно, поскольку пользуется спросом у туристов-одиночек и молодых путешественников. Им важно сэкономить на поездке.

Если индивидуальные и групповые туры в Москву набирают популярность, деловой же туризм пока в зачаточном состоянии. По словам Эттельта, организаторам бизнес-конференций и семинаров тяжело собрать группы - иностранцам приходится пройти долгий путь, чтобы получить деловую визу. Да и в столичных отелях мало конференц-площадок, которые могли бы разом вместить более тысячи человек. Поэтому так важно строить новые современные отели, говорит он.

Московским отельерам уже пообещали поддержку. "Они смогут и дальше рассчитывать на льготы по налогу на имущество, - пояснила Татьяна Шаршавицкая. - Городские власти решили продлить льготы на пять лет".

Тем временем

Красная площадь, Кремль, Оружейная палата и храм Христа Спасителя - традиционно самые популярные у иностранных туристов достопримечательности в Москве. Не обделяют своим вниманием гости из-за рубежа Третьяковскую галерею, деловой центр "Москва-Сити", Большой театр, ВДНХ, музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно". Часто поднимаются на смотровую площадку Останкинской телебашни, ходят в ГУМ и посещают экскурсии в столичном метро.

Кстати

В этом году Москву часто посещают туристы из Китая, Германии, Франции, Израиля, США и Великобритании.