В центре Москвы избили девушку-режиссера

Начинающего режиссера Агнию Галданову избили в центре российской столицы. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.

Инцидент, рассказала она, случился на Каретном ряду. Галданова возвращалась из сада "Эрмитаж", где встречалась с друзьями. На улице к ней подошли двое незнакомцев и предложили интимные услуги. Получив отказ, мужчины ударили девушку по лицу, а потом еще и по голове.

Медики диагностировали у режиссера закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы. Заявление в полицию она уже написала.