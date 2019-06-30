В столице 1 июля выросли тарифы на коммунальные услуги - платить за ресурсы москвичам придется в среднем на 3% больше, но на конечных цифрах в платежках это скажется несильно. Дело в том, что на обслуживание лифтов и мусоропроводов, текущий ремонт и уборку подъездов, а также другие жилищные услуги цены останутся прежними. Не меняется и тариф на капремонт - он по-прежнему обойдется в 18,19 руб. за "квадрат".

С коммунальными ресурсами картина тоже разная. К примеру, электроэнергия подорожала не для всех. Обладатели газовых плит и обычных однотарифных счетчиков как платили 5,47 руб./кВтxч, так и продолжат. А вот владельцы электроплит почувствуют подорожание - если еще вчера киловатт-час им обходился в 4,37 руб., то теперь он стоит 4,65.

Все льготы по оплате ЖКХ и капремонта сохраняются в полном объеме

С такой же картиной столкнутся и владельцы многотарифных счетчиков. Для жителей домов с газом тариф вырастет только по отношению к ночному времени, а пользователи электроплит будут платить больше в любое время суток. Такое неравномерное повышение происходит уже не в первый раз и связано с выравниванием цен на электроэнергию для домов с газом и без - последние раньше платили по гораздо более низким тарифам. Постепенно разница уменьшается.

В остальном ситуация более однородная. Согласно опубликованным на сайте столичной мэрии тарифам, отопление подорожает на 3,07% - с 2318,59 руб. до 2389,72 за Гкал. Чуть заметнее подорожает горячее водоснабжение - на 3,37%. Если до 1 июля кубометр горячей воды стоил 191,72 руб., то теперь его цена 198,19 руб. Тариф на холодную воду увеличивается на 4,6% - с 38,70, до 40,48 руб. за куб. м.

В процентном выражении сильнее всего подорожало водоотведение - тариф вырос на 7,64%, но из-за дешевизны этой услуги большого удара по кошельку не произойдет - вместо 27,47 рубля за кубометр теперь нужно платить 29,57 рубля. Что касается газа, то здесь повышение цены и вовсе символическое - кубометр "голубого топлива" подорожал на 9 копеек - до 6,83 рубля.

Если взять среднюю московскую семью из трех человек, проживающую в квартире площадью 64 кв. м, то с июля ей придется платить за ЖКУ в среднем почти на 160 руб. больше. В пересчете на одного человека платежка подорожает на 53,36 руб. Это почти вдвое меньше, чем полгода назад. Тогда, напомню, рост тарифов привел к подорожанию ЖКУ на 92,52 рубля с жильца при том же метраже и составе семьи. Конечно, речь о средних цифрах и в каждой реальной семье ситуация может отличаться, поскольку все зависит от количества потребляемых ресурсов, типов электросчетчиков, наличия или отсутствия в доме газа и других факторов.

Все льготы по оплате ЖКХ и капитального ремонта для горожан сохраняются в полном объеме, рассказал "РГ" глава департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян. По его словам, таких льготников в столице почти 4 миллиона человек - более 50 категорий - от ветеранов труда до инвалидов.

Кстати

Можете ли и вы рассчитывать на получение субсидий от города или льготы? Проверить это легко на сайте городского центра жилищных субсидий subsident.ru. Там, к примеру, уже доступна свежая таблица с указанием максимального дохода семьи, дающем право на выплаты. Изучить в деталях изменившиеся тарифы можно на сайте мэрии mos.ru или на порталах ресурсоснабжающих организаций.