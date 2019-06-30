В новой Москве построят более 30 станций метро

Стало известно, сколько станций метро появится в новой Москве. Цифру назвал глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, к 2035 году на присоединенных территориях собираются построить 33 станции, а это более 70 километров новых линий метро. Сейчас в ТиНАО работают восемь станций.

- В 2016 году введены в эксплуатацию две первые станции - "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии. А в 2018 году открыты "Рассказовка" и "Говорово" Калининско-Солнцевской линии, - рассказал Жидкин порталу mos.ru. - В этом году заработали станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" красной ветки. Они изменили транспортную ситуацию в лучшую сторону. Теперь от центра Москвы до Коммунарки можно доехать за 40 минут.