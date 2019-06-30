В Шереметьево выстроились очереди из желающих улететь

В столичном аэропорту Шереметьево образовались огромные очереди на регистрацию. Об этом свидетельствуют фотографии очевидцев в Instagram.

Судя по опубликованным кадрам, очереди образовались в вечерний час пик. Скопление людей наблюдается у многих стоек, где проводится регистрация на рейсы и сдается багаж. Однако обстановка спокойная, пассажиры ждут своей очереди.

В СМИ также появились данные о проблемах с обработкой багажа из-за технического сбоя, но представители аэровокзала опровергли эти данные. Агентство "Москва" со ссылкой на Шереметьево сообщило, что ситуация связана с неблагоприятной погодой, многие рейсы прибыли с опозданием, у пассажиров срывались стыковки. Потребовалось некоторое время, чтобы отправить багаж к местам назначения.