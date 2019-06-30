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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Временно закрыли для посетителей популярную "Яму" в центре Москвы
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 140(7898)
Хохловская площадь, больше известная как "Яма", откроется после небольшого ремонта в ближайшие дни, сообщили "РГ" в пресс-службе префектуры Центрального административного округа Москвы.

Площадь между Покровским и Чистопрудным бульварами, где часто собираются подростки и студенты, обнесена забором. Там идут плановые ремонтные работы. "С фрагментом стены Белого города все нормально, - рассказали "РГ" в префектуре. - Речь об амфитеатре. Его и приведут в порядок".

О Хохловской площади, что между Покровским и Чистопрудным бульварами, активно заговорили этим летом. Там часто собираются подростки и студенты

На "Яме" почистят бетонные ступени и деревянные настилы, покрасят урны, а сломанные - заменят новыми. Плюс отмоют стихийные граффити. Навести "марафет" на Хохловской рассчитывают за несколько дней. Поэтому "Яма" уже на этой неделе примет гостей. Если, конечно, не подведет погода. Закрывать "народную" площадь для посетителей насовсем никто не собирается, подчеркнули в пресс-службе.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
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Хохловскую площадь, напомню, открыли после реконструкции два года назад. Ее главная "фишка" - сохранившийся фрагмент стены Белого города. В 2017 году, когда сюда добралась программа "Моя улица", свидетеля истории очистили от грязи и пыли, а после покрыли защитным составом, защищающим от влаги. Вокруг же возвели амфитеатр.

О "Яме", так это место прозвали в народе, активно заговорили этим летом. Здесь вечерами собираются молодые люди, общаются, веселятся и выпивают спиртные напитки. Особенно оживленно по выходным. Местные жители часто вызывают полицию. Говорят, слишком шумно. Сюда не раз заходили активисты движения "Лев против", выступающие против курения и алкоголя в общественных местах. Они отбирали у отдыхающих бутылки с пивом и вином. Потому тусовки объяснимо перерастали в потасовки.

О том, что происходит на "Яме" и почему молодежь выбирает это место, "РГ" писала ранее. В день своего визита наши корреспонденты никакой агрессии на площади не заметили. Не встретили и вдрызг пьяных людей. Однако шума действительно хватает, но жилья вокруг немного. Прямиком на "Яму" выходят окна лишь одной многоэтажки.

Местные, конечно, жалуются на шум, но стихийным бедствием тусовки на Хохловской площади не признают. Говорят, проблема по большей части существует только в выходные дни: закроешь окна и все в порядке.

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