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30.06.2019 19:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жара до 30 и грозы

Спасатели получили от гидрологов плохой прогноз
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(7898)
Прогнозы метеорологов пока обещают мало хорошего спасателям. Поэтому МЧС России наращивает группировку в зоне ЧС в Иркутской области. После совещания под руководством президента РФ в Иркутске и заседания в Москве постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС решено перебросить в регион дополнительные силы и средства. В аэропорт Нижнеудинска для эвакуации населения передислоцированы 4 вертолета Ми-8.

Спасатели понимают, что в ближайшие несколько дней очень многое будет зависеть от погоды. А она будет неустойчивой. С одной стороны, в регион должна прийти жара до 30 градусов, что подсушит землю и прекратит хотя бы приток уровня рек.

Фото: Николай Полыскалов-Шинкаренко/ТАСС
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С другой стороны, на ближайшие сутки Росгидромет и центр "Антистихия" прогнозируют осадки на территории Усольского, Иркутского и Слюдянского, то есть трех южных районов Иркутской области до 5 мм за 24 часа и порывы ветра при грозе до 16 м/с.

В любом случае снижение паводка обещает быть небыстрым. И потому работы спасателям еще хватит. А на таких реках, как, скажем, Уда и Бирюса к концу недели уровень воды может снова повыситься, хотя вчера он понизился на метр и вода ушла из 26 населенных пунктов.

МЧС предупредило жителей Иркутской области о необходимости готовиться к неожиданностям и заранее узнать адреса ближайших пунктов временного размещения. В настоящее время для людей подготовлены 32 пункта временного размещения.

Росгидромет и центр "Антистихия" прогнозируют осадки на территории южных районов Иркутской области. Самолет Ил-76 МЧС России доставил в зону ЧС наливные дамбы, лодки, палатки и одеяла

Но пока ситуация с информированием населения все равно остается далека от идеальной. На это особо обратил внимание и глава государства на совещании. Люди ищут пропавших сами по каналам в соцсетях и узнают о новостях от знакомых и блогеров. Местное управление МЧС пытается выйти из ситуации за счет организации не виртуальных, а реальных информцентров.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС
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- В Тулуне открыто два консультационных пункта по обеим сторонам реки, где люди могут получить необходимую информацию по восстановлению документов и выплатам денежных компенсаций за утраченное имущество. Работают сотрудники МЧС, полиции, социальные службы. Производится сверка адресных списков и учет пострадавших, которым уже начаты выплаты денежных компенсаций на первоочередные нужды, - сообщил глава регионального МЧС Валентин Нелюбов.

По его словам, затопленная территория города разбита на сектора, которые патрулируются спасателями: остающимся в домах людям, отказавшимся от эвакуации, организован подвоз воды и продуктов. Для решения проблем с питьевой водой задействованы дополнительные водовозки.

Сейчас, по словам заместителя главы МЧС России Павла Барышева, в зоне подтопления работают спасатели Сибирского и Байкальского поисково-спасательных отрядов, аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Красноярскому краю (всего 210 человек, 21 единица техники и 26 плавсредств). Также в район подтопления прибыла аэромобильная группировка Сибирского спасцентра в количестве 100 человек, 11 единиц техники и 9 плавсредств.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Сибири
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