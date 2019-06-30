Владимир Путин дал поручения по ликвидации паводка в Иркутской области

Владимир Путин поручил как можно скорее приступить к восстановлению жилья в пострадавшей от наводнения Иркутской области. Такую задачу президент РФ поставил на совещании по ликвидации последствий ЧС в Братске.

Владимир Путин прибыл в Иркутскую область поздно ночью из Японии, где завершился саммит G20. На совещании, которое состоялось в аэропорту Братска, глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту об обстановке в затронутых паводком районах. По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. "Паводком повреждено 13 автомобильных мостов, ограничено движение по федеральной трассе "Сибирь" и 17 участкам автомобильных дорог местного значения", - сказал Зиничев. Ущерб сети дорог регионального значения в Иркутской области предварительно оценивается в 800 млн рублей, уточнил губернатор региона Сергей Левченко. А ущерб сельскому хозяйству в районах, захваченных паводком, составляет порядка 300 млн, добавил замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

После информации об ущербе от стихии президент дал ряд поручений. Во-первых, необходимо заранее развернуть дополнительные пункты временного размещения и оснастить их всем необходимым. И пострадавшие должны знать об этих пунктах - а именно, где можно получить помощь, включая медицинскую, а также воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Сергей Левченко заверил, что вопросы по обеспечению пострадавших продуктами питания, предметами первой необходимости решены в полном объеме. Запас бутилированной воды имеется, добавил он. Глава региона также доложил об информировании жителей - через радио, телевидение, мобильных операторов и путем поквартирных обходов.

Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода

Еще одна задача от президента - не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья. "Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода", - добавил Путин. Людям, лишившимся жилья из-за паводка, предложат различные механизмы приобретения нового, сообщил замглавы минстроя Юрий Гордеев. По его словам, уже ведутся мероприятия по выбору площадок для строительства, а также по приобретению уже имеющегося жилья на вторичном и первичном рынках. "Естественно, это по выбору граждан", - подчеркнул он.

МЧС, руководство Иркутской области и профильные министерства уже сейчас должны приступить к оценке объема восстановительных работ, заявил президент. Стройматериалы и технику нужно будет дополнительно привлечь из других регионов, поставил задачу он. Надо восстановить не только жилье, но и все пострадавшие от паводков объекты инфраструктуры, здравоохранения и образования. "Дети должны приступить к занятиям вовремя, в сентябре", - подчеркнул глава государства. Он, кроме того, дал поручение организовать для детей из пострадавших районов отдых в летних лагерях по всей стране. При этом младшие дети должны быть размещены вместе с родителями, распорядился Путин.

Была затронута и тема выплат. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка. И президент уверен, что нужно сразу же начать выплаты пострадавшим. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин доложил, что выплаты начнутся в воскресенье - так, по сообщениям местных властей, и произошло. Также министр сообщил, что до 3 июля в опережающем режиме будет обеспечена выплата всех пенсий тем, кто находится в зоне ЧС.

И, наконец, еще одно поручение касалось контроля над ценами. Товары первой необходимости в пострадавшей от стихии области подорожать не должны. Путин поручил контролировать эту сферу ФАС и МВД, ведь нельзя дать спекулянтам наживаться на горе людей. Отметим, что рейды начались сразу же. Так, утром в воскресенье проверялась информация о том, что цена на хлеб в подтопленном Тулуне выросла до 100 рублей за батон.

По итогам совещания президент распорядился создать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, ее возглавил вице-премьер Виталий Мутко. Ему нужно представить главе государства доклад о проделанной работе до 3 июля, далее - раз в две недели.

Учитывая масштаб стихийного бедствия, необходимо наладить координацию действий властей разных уровней, пояснил глава государства на совещании в Братске. Позже стало известно, что президент поручил министру обороны Сергею Шойгу при необходимости задействовать армию для ликвидации последствий паводков в Иркутской области.

Официально

Членам семей граждан, погибших в результате паводка, будет выплачено единовременное пособие в размере 1 млн рублей на каждого умершего. Также средства выделяются на погребение погибших. Об этом говорится в распоряжении об оказании финансовой помощи, подписанном главой правительства.

В свою очередь, граждане, получившие в результате наводнения вред здоровью, получат единовременно пособие в размере от 200 тыс. руб. на человека (легкий вред здоровью) до 400 тыс. руб. (тяжкий вред или вред средней тяжести). Кроме того, гражданам, проживающим в зоне паводка в жилье, подвергшемся разрушению в результате ЧС, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. руб. на человека. В связи с утратой имущества первой необходимости устанавливается финансовая помощь гражданам в размере от 50 тыс. руб. на человека (за частично утраченное имущество) до 100 тыс. руб. на человека (за полностью утраченное имущество первой необходимости).