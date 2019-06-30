На Эльбрусе погиб 40-летний альпинист из Ирландии

На Эльбрусе при восхождении на гору погиб 40-летний альпинист из Ирландии, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберта Хаджиева.

Ранее 30 июня примерно в 13.30 две группы альпинистов - шестеро ирландцев и четверо россиян запросили помощи у спасателей, находясь на одном из склонов Эльбруса на высоте около 5,2 тысяч метров над уровнем моря. Обе группы, российская и ирландская, из-за плохой видимости и тяжелых погодных условий сбились с маршрута и встретились друг с другом, после чего связались со спасателями и попросили помощи.

Началась спасательная операция, в результате которой четверо российских альпинистов благополучно спустились со склона Эльбруса на поляну Азау. Медпомощь им не потребовалась. В тоже время при спуске ирландской группы один из ее членов погиб. Предположительно это произошло из-за сердечной недостаточности у мужчины на высоте около 3,5 тысяч метров. У 40-летнего альпиниста из-за перегрузок просто не выдержало сердце.

- Один из запросивших помощи МЧС альпинистов из Ирландии погиб, - передает информагентство слова заместителя начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберта Хаджиева. - Его тело спасатели спустили на поляну Азау и передали правоохранительным структурам. Остальные пятеро членов ирландской группы живы, их осматривают врачи.

Известно, что ирландские туристы зарегистрировались в Северо-Кавказском поисково-спасательном отряде перед тем как начать восхождение.