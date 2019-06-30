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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вызвали к доске

В Санкт-Петербурге открывается Международный педагогический форум
Текст: Елена Рик
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(7898)
В Санкт-Петербурге открывается XI Международный педагогический форум "Современные технологии обучения: достижения, опыт, практика". Он ежегодно проходит в здесь соберутся учителя, чтобы обменяться профессиональными навыками, познакомиться с ведущими педагогами и учеными, авторами передовых методик, получить опыт решения сложных педагогических задач.

Специалисты едины во мнении: педагогический форум в Санкт-Петербурге - самая прогрессивная площадка для обмена опытом между ведущими педагогами разных стран. По словам организатора форума Евгения Барановского, такой обмен опытом дает толчок для развития образования в стране.

Кто сегодня вкладывается в школьное образование, тот в будущем окажется в авангарде

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в своем приветственном слове отметил, что форум уже многие годы является центром притяжения ярких и талантливых преподавателей, ученых, экспертов. Инвестиции в передовые школьные методики обязательно принесут отдачу стране. Ведь те мальчишки и девчонки, которые сегодня сидят за партами, через 20-30 лет будут управлять Россией. Кто сегодня вкладывается в школьное образование, тот в будущем и окажется в авангарде.

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.
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Не секрет, что российских педагогов-практиков волнует немало проблем. Обилие бюрократической писанины, неумение обучать школьников инновационным технологиям, работа учителей во вторую и даже третью смену... Все эти вопросы, по мнению экспертов, не должны иметь место в современной России. Поэтому XI Международный педагогический форум и должен стать той площадкой, на которой российские учителя получат доступ к передовым мировым методикам в области образования.

В этом году в работе форума примут участие более 400 учителей со всех регионов страны, более 50 директоров школ, руководители сферы образования. Приедут работники образования из Китая, Польши, Туниса, Вьетнама, Филиппин, Демократической Республики Конго и Индонезии. Также в форуме примут участие министр просвещения и культуры Республики Сербской, энтитета Боснии и Герцеговины, госпожа Наталия Тривич, заместитель генерального директора по образованию Королевства Камбоджа доктор Хуон Вичека и заместитель генерального инспектора Королевства Камбоджа господин Хиеу Вичеанон.

Форум В Петербурге является частью Глобального международного педагогического форума IPF-2019, который состоится в ноябре и соберет представителей педагогических сообществ всех стран мира.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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