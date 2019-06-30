Минобороны впервые провела на Юге РФ открытую выставку вооружения

Министерство обороны России впервые пригласило жителей Южного федерального округа (ЮФО) в дни прохождения международного военно-технического форума "Армия-2019" на выставку современной военной техники и вооружения. Выставочные площадки развернулись в Ростовской области, Республике Адыгея, Краснодаре, Новороссийске и Севастополе.

На открытых площадках гости и жители городов смогли увидеть зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч", танки Т-72БЗ и Т-90А, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28, бронированные автомобили "Тайфун-К", "Тигр" и "Рысь". В черноморских городах были показаны современные военные корабли, снаряжение и вооружение военных водолазов. А артиллеристы ЮФО впервые представили 120-мм самоходное артиллерийское орудие "Хоста", 240-мм самоходный миномет "Тюльпан" и 203-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Малка".

- В Краснодаре на территории парка им. 30-летия Победы начала работать выставка, на которой показывали новейшее армейское вооружение и в течение нескольких дней работал пункт по приему граждан на контрактную военную службу по призыву, - рассказывает военный комендант Краснодарского гарнизона подполковник Валентин Кочесоков. - Со стороны Минобороны в мероприятии было задействовано около 500 солдат и офицеров, обеспечивавших работу выставки. Впервые любой человек мог попасть внутрь боевой техники и получить пояснения по работе отдельных узлов и приборов от опытных военных экспертов.

Под звук ревуна ракетная установка "Искандер" приводилось в боевую готовность для пуску ракет. Так же любой желающий мог научиться прицеливаться из артиллерийских установок. Особое внимание посетителей привлекал зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М". Рядом с ним выстроилась целая очередь из мальчишек и девчонок, которые хотели попасть внутрь боевой машины.

Стоит отметить, что многие из представленных образцов военной техники применялись российскими вооруженными силами в Сирийском конфликте.Большую популярность среди посетителей также приобрела площадка, на которой военная полиция выставила свои технические средства и вооружение. Это оказалось одинаково интересно и подросткам, и взрослым. Многие желающие облачались в защитную форму и фотографировались с оружием в руках и в специальном шлеме с защитным "забралом".

Во время работы выставки проходили выступления творческих коллективов и работали точки питания, организованные по образцу военных. На такой солдатской кухне посетители могли попробовать, например, армейскую гречневую кашу с тушенкой и чай.