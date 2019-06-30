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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму вояж эсминца США в Черное море назвали походом партии войны

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: REUTERS/Yoruk Isik Фото: REUTERS/Yoruk Isik
Фото: REUTERS/Yoruk Isik

Демонстрацией силы американской партией войны назвал заход эсминца ВМС США Carney в Черное море первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс.

- Партия войны и партия агрессии - они всегда хотят показать свою значимость, возможности и силы, - заявил Ефим Фикс "РГ". - Они хотят проверить бдительность российских вооруженных сил, нашей системы противовоздушной обороны, готовность военно-морского флота и пограничных войск. Придут, поиграются своими мускулами - и на этом все закончится.

Фото: REUTERS/Yoruk Isik
Американский эсминец вошел в Черное море

Как считает Ефим Фикс, после возвращения делегации РФ полномочий РФ в ПАСЕ, сегодняшние действия военных НАТО уже не актуальны.

- Сегодня после решения ПАСЕ уже совершенно изменилась риторика стран ЕС по отношению к России. А после встречи президентов США и России, Турции и России можно говорить о новом векторе геополитики. Поэтому следует воспринимать новый заход американского эсминца как отработку своих частных военных тактических задач. Это мелкие вещи, на которые обращать внимания не следует.

Напомним, эсминец ВМС США Carney с крылатыми ракетами Tomahawk на борту с дальностью действия 1,6 тысячи километра сегодня вошел в акваторию Черного моря для участия в военно-морских учениях Sea Breeze-2019. В маневрах также примет участие военно-морской флот Украины, Болгарии, Турции, Румынии и Грузии.

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