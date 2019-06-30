В Крыму вояж эсминца США в Черное море назвали походом партии войны

Демонстрацией силы американской партией войны назвал заход эсминца ВМС США Carney в Черное море первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс.

- Партия войны и партия агрессии - они всегда хотят показать свою значимость, возможности и силы, - заявил Ефим Фикс "РГ". - Они хотят проверить бдительность российских вооруженных сил, нашей системы противовоздушной обороны, готовность военно-морского флота и пограничных войск. Придут, поиграются своими мускулами - и на этом все закончится.

Как считает Ефим Фикс, после возвращения делегации РФ полномочий РФ в ПАСЕ, сегодняшние действия военных НАТО уже не актуальны.

- Сегодня после решения ПАСЕ уже совершенно изменилась риторика стран ЕС по отношению к России. А после встречи президентов США и России, Турции и России можно говорить о новом векторе геополитики. Поэтому следует воспринимать новый заход американского эсминца как отработку своих частных военных тактических задач. Это мелкие вещи, на которые обращать внимания не следует.

Напомним, эсминец ВМС США Carney с крылатыми ракетами Tomahawk на борту с дальностью действия 1,6 тысячи километра сегодня вошел в акваторию Черного моря для участия в военно-морских учениях Sea Breeze-2019. В маневрах также примет участие военно-морской флот Украины, Болгарии, Турции, Румынии и Грузии.