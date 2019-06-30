В Екатеринбурге гвардейцы за пять минут разобрали и собрали УАЗ

В Екатеринбурге для посетителей открылся пятый международный военно-технический форум "Армия-2019".

Форум с каждым годом привлекает все больше внимания екатеринбуржцев: если в 2018 мероприятие посетило более 11 тысяч человек, то сегодня только за один день на полигоне "Свердловский" побывало свыше 16 тысяч зрителей. И действительно, здесь есть на что посмотреть и чем заняться.

Разведчики показали приемы ближнего боя как с оружием, так и без него - в том числе голыми руками разбивали бетонные блоки и в прыжке проламывали заграждение.

Настоящий восторг вызвало выступление команды "Рембат": 11 военнослужащих за пять минут разобрали автомобиль УАЗ и собрали его заново. Женщина рядом со мной была настроена скептически: "Не верю, что он после такого заведется и поедет", - но гвардейцы знают свое дело, и под аплодисменты публики сделали круг почета на только что собранной машине.

Танкисты показали ювелирное мастерство управления Т-72Б: разрезали яблоко ножом, закрепленным на стволе, забили орудием гвоздь, наконец, маркером, вставленным в дуло, написали номер своего полка.

Навыки ведения боя военные продемонстрировали в масштабных тактических эпизодах. Первый, уже ставший классикой выступлений разведчиков - штурм здания, в котором засели террористы, в том числе с десантированием на крышу. Второй - захват "вражеской" колонны бронетехники согласованными действиями мотострелков, авиации и артиллерии.

Фишка форума в Екатеринбурге в том, что у гостей есть возможность стать не только зрителями шоу, но и участниками. Все желающие могут вжиться в роль мотострелка, проехав в БТР-82 по маршруту для подготовки водителей, а также выстрелить из боевого оружия. Так, на БТР покаталось более двух тысяч человек, свыше тысячи гостей смогли пострелять из разнообразного огнестрельного оружия, от образцов времен Великой Отечественной войны, таких как 7,62 мм станковый пулемет Горюнова образца 1943 года, до современного вооружения: снайперской винтовки Драгунова, автомата и пулемета Калашникова.

От желающих подержать в руках настоящее оружие не было отбоя - народ вставал в очередь. Большинство екатеринбуржцев пришло на праздник семьями, и для мальчишек это было по-настоящему незабываемо. Кстати, не всех привели на форум папы: в этом году по решению командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина организована работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и воспитанниками детских домов Свердловской области.

30 июня посетителей ждет зрелищная программа и торжественная церемония закрытия.