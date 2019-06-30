Новости

Видео: Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20 02:49
Десять человек погибли при крушении самолета в Техасе 02:22
Сирийские военные отразили ракетную атаку на Дамаск 01:31
Пожарные спасли от гибели 2,5 тысячи голубей на юго-востоке Франции 00:55
Семь человек погибли в ходе массовых протестов в Судане 00:33
Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо 30.06.2019
Лукашенко подарил Путину лисенка 30.06.2019
Путин приехал на церемонию закрытия Европейских игр 30.06.2019
Пушков ответил на отказ Катамадзе выступать в России 30.06.2019
На Эльбрусе погиб 40-летний альпинист из Ирландии 30.06.2019
В центре Испании сгорело более двух тысяч гектаров лесов 30.06.2019
СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы 30.06.2019
В Шереметьево выстроились очереди из желающих улететь 30.06.2019
В Калининграде задержали врача после смерти младенца в роддоме 30.06.2019
США отказались от полной амнистии Huawei 30.06.2019
Хозяева II Европейских игр на финише состязаний завоевали еще 8 наград 30.06.2019
Путин, Лукашенко и Рахмон провели переговоры в Минске 30.06.2019
В Минздраве рассказали о пострадавших от наводнения в Иркутской области 30.06.2019
Мэры испанских городов подняли себе зарплаты 30.06.2019
Путин получил куртку в подарок от спортсменок 30.06.2019
Путин доходчиво объяснил Мэй про Скрипалей 30.06.2019
В Северной Осетии прокурора задержали за вымогательство взятки 30.06.2019
В Крыму оценили названное нардепом Украины условие подачи воды 30.06.2019
Сторожевик ЧФ "Сметливый" проследит за эсминцем США в Черном море 30.06.2019
Войнова и Шмелева выиграли спринт и гит на треке "Минск Арены" 30.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2019"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2019"
В "РГ" пройдет пресс-конференция о долевом строительстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о долевом строительстве
30.06.2019 21:37
Рубрика: Спорт

Обошел короля

Российский гроссмейстер лидирует на супертурнире в Загребе
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(7898)
В хорватском Загребе продолжается супертурнир, являющийся вторым этапом Grand Chess Tour с участием сильнейших гроссмейстеров планеты.

Призовой фонд турниров серии составляет 150 тысяч долларов, из которых победитель получит 37 тысяч 500 долларов.

В четвертом туре российские мастера Ян Непомнящий и Сергей Карякин сыграли вничью. Партия, в которой белыми фигурами играл Непомнящий, завершилась на 35-м ходу.

Отметим, что остальные партии четвертого тура также закончились ничейными результатами.

Призовой фонд турниров серии Grand Chess Tour составляет 150 тысяч долларов, из которых победитель получит 37 тысяч 500 долларов

После четырех туров Непомнящий, который в рейтинге ФИДЕ занимает высокое восьмое место, лидирует в таблице турнира с 3,5 очка.

Второе место делят действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и американец Уэсли Со, набравшие по 2,5 очка, а на счету Карякина, француза Максима Вашье-Лаграва, американца Фабиано Каруаны и армянина Левона Ароняна по два очка.

Напомним, что второй этап Grand Chess Tour завершится 7 июля.

Фото: РИА Новости.
Глава ОКР Станислав Поздняков подвел итоги Европейских игр

Интересно, что если лидерство Непомнящего не вызывает вопросов у вице-президента Шахматной федерации Москвы Сергея Смагина, то к Сергею Карякину у специалиста накопилось много вопросов.

В беседе с корреспондентом РИА Новости, господин Смагин заявил, что Карякин проявляет излишнюю осторожность в Загребе и не показывает ничего принципиально нового по сравнению с предыдущими своими выступлениями.

"Пока мы не увидели ничего нового в игре Сергея Карякина, - сказал Смагин. - И чего-то принципиального тоже - он играет так, как играет обычно. И видимо, его нынешний уровень готовности к борьбе не позволяет выходить на тот уровень жесточайшего соперничества, которым он нас радовал раньше... Нет ощущения того, что он прибавил за последнее время и может прибавить в этом турнире. Спортивный результат для него, может быть, и вполне хороший, но по игре мы видим или вынужденную осторожность, или искусственную осторожность".

Тем временем стало известно,что 20 июля в Москве, в Международный день шахмат, состоится первый международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры".

Фестиваль пройдет в Московском городском гольф-клубе.

Фото: РИА Новости.
Владимир Путин посетил II Европейские игры в Минске

Как отмечается в пресс-релизе турнира, в нем примут участие российские команды, а также команды из ближнего и дальнего зарубежья. Среди участников турнира профессиональные гольфисты и шахматисты, депутаты Государственной Думы, представители органов исполнительной власти, бизнес-сообщества. Также ожидаются известные спортсмены и представители дипломатического корпуса.

Идея фестиваля - объединить гольф и шахматы, показать связь между этими двумя интеллектуальными видами спорта.

Программа фестиваля состоит из трех турниров:

1. Командный турнир в формате scramble с учетом гандикапа (18 лунок).

2. Командный турнир Closest to the Pin на самый ближний удар на 9-й лунке.

3. Командный турнир по шахматам в формате Pro-Am (любитель + гроссмейстер).

Спорт Шахматы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин доходчиво объяснил Мэй про Скрипалей
В России началось производство С-500 "Прометей"
Пушков ответил на отказ Катамадзе выступать в России
Ученые рассказали, что люди чувствуют "перед смертью"
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси