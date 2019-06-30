В хорватском Загребе продолжается супертурнир, являющийся вторым этапом Grand Chess Tour с участием сильнейших гроссмейстеров планеты.

Призовой фонд турниров серии составляет 150 тысяч долларов, из которых победитель получит 37 тысяч 500 долларов.

В четвертом туре российские мастера Ян Непомнящий и Сергей Карякин сыграли вничью. Партия, в которой белыми фигурами играл Непомнящий, завершилась на 35-м ходу.

Отметим, что остальные партии четвертого тура также закончились ничейными результатами.

Призовой фонд турниров серии Grand Chess Tour составляет 150 тысяч долларов, из которых победитель получит 37 тысяч 500 долларов

После четырех туров Непомнящий, который в рейтинге ФИДЕ занимает высокое восьмое место, лидирует в таблице турнира с 3,5 очка.

Второе место делят действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и американец Уэсли Со, набравшие по 2,5 очка, а на счету Карякина, француза Максима Вашье-Лаграва, американца Фабиано Каруаны и армянина Левона Ароняна по два очка.

Напомним, что второй этап Grand Chess Tour завершится 7 июля.

Интересно, что если лидерство Непомнящего не вызывает вопросов у вице-президента Шахматной федерации Москвы Сергея Смагина, то к Сергею Карякину у специалиста накопилось много вопросов.

В беседе с корреспондентом РИА Новости, господин Смагин заявил, что Карякин проявляет излишнюю осторожность в Загребе и не показывает ничего принципиально нового по сравнению с предыдущими своими выступлениями.

"Пока мы не увидели ничего нового в игре Сергея Карякина, - сказал Смагин. - И чего-то принципиального тоже - он играет так, как играет обычно. И видимо, его нынешний уровень готовности к борьбе не позволяет выходить на тот уровень жесточайшего соперничества, которым он нас радовал раньше... Нет ощущения того, что он прибавил за последнее время и может прибавить в этом турнире. Спортивный результат для него, может быть, и вполне хороший, но по игре мы видим или вынужденную осторожность, или искусственную осторожность".

Тем временем стало известно,что 20 июля в Москве, в Международный день шахмат, состоится первый международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры".

Фестиваль пройдет в Московском городском гольф-клубе.

Как отмечается в пресс-релизе турнира, в нем примут участие российские команды, а также команды из ближнего и дальнего зарубежья. Среди участников турнира профессиональные гольфисты и шахматисты, депутаты Государственной Думы, представители органов исполнительной власти, бизнес-сообщества. Также ожидаются известные спортсмены и представители дипломатического корпуса.

Идея фестиваля - объединить гольф и шахматы, показать связь между этими двумя интеллектуальными видами спорта.

Программа фестиваля состоит из трех турниров:

1. Командный турнир в формате scramble с учетом гандикапа (18 лунок).

2. Командный турнир Closest to the Pin на самый ближний удар на 9-й лунке.

3. Командный турнир по шахматам в формате Pro-Am (любитель + гроссмейстер).