Призовой фонд турниров серии составляет 150 тысяч долларов, из которых победитель получит 37 тысяч 500 долларов.
В четвертом туре российские мастера Ян Непомнящий и Сергей Карякин сыграли вничью. Партия, в которой белыми фигурами играл Непомнящий, завершилась на 35-м ходу.
Отметим, что остальные партии четвертого тура также закончились ничейными результатами.
После четырех туров Непомнящий, который в рейтинге ФИДЕ занимает высокое восьмое место, лидирует в таблице турнира с 3,5 очка.
Второе место делят действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и американец Уэсли Со, набравшие по 2,5 очка, а на счету Карякина, француза Максима Вашье-Лаграва, американца Фабиано Каруаны и армянина Левона Ароняна по два очка.
Напомним, что второй этап Grand Chess Tour завершится 7 июля.
Интересно, что если лидерство Непомнящего не вызывает вопросов у вице-президента Шахматной федерации Москвы Сергея Смагина, то к Сергею Карякину у специалиста накопилось много вопросов.
В беседе с корреспондентом РИА Новости, господин Смагин заявил, что Карякин проявляет излишнюю осторожность в Загребе и не показывает ничего принципиально нового по сравнению с предыдущими своими выступлениями.
"Пока мы не увидели ничего нового в игре Сергея Карякина, - сказал Смагин. - И чего-то принципиального тоже - он играет так, как играет обычно. И видимо, его нынешний уровень готовности к борьбе не позволяет выходить на тот уровень жесточайшего соперничества, которым он нас радовал раньше... Нет ощущения того, что он прибавил за последнее время и может прибавить в этом турнире. Спортивный результат для него, может быть, и вполне хороший, но по игре мы видим или вынужденную осторожность, или искусственную осторожность".
Тем временем стало известно,что 20 июля в Москве, в Международный день шахмат, состоится первый международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры".
Фестиваль пройдет в Московском городском гольф-клубе.
Как отмечается в пресс-релизе турнира, в нем примут участие российские команды, а также команды из ближнего и дальнего зарубежья. Среди участников турнира профессиональные гольфисты и шахматисты, депутаты Государственной Думы, представители органов исполнительной власти, бизнес-сообщества. Также ожидаются известные спортсмены и представители дипломатического корпуса.
Идея фестиваля - объединить гольф и шахматы, показать связь между этими двумя интеллектуальными видами спорта.
Программа фестиваля состоит из трех турниров:
1. Командный турнир в формате scramble с учетом гандикапа (18 лунок).
2. Командный турнир Closest to the Pin на самый ближний удар на 9-й лунке.
3. Командный турнир по шахматам в формате Pro-Am (любитель + гроссмейстер).