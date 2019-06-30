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30.06.2019 10:07
Рубрика: В мире

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку на телевидении

Текст: Юрий Когалов

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, недавно вернувшийся на Украину, и лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире. Инцидент произошел на ток-шоу "Оппозиция на телеканале "НАШ".

Видео: Саакашвили пробежал через фонтаны в Одессе

В определенный момент речь зашла о больных детях, проблемах, которые возникают у их семей. И Саакашвили предложил своему оппоненту отказаться от роскошного особняка и пожертвовать миллион долларов нуждающимся в помощи. "Нескромный вопрос: вы и другие депутаты не хотите предоставить свои особняки в Конча Заспе больным ДЦП, не хотите миллион долларов пожертвовать на лечение детей со своих деклараций?" - заявил экс-губернатор, отметив, что такой шаг принес бы больше пользы, чем разговоры перед телекамерами.

В ответ Ляшко предложил бывшему президенту Грузии вернуться на родину. "А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на шесть лет? Для того, чтобы к родному народу приехать и выполнять законы Грузии", - заявил в ответ украинский депутат.

На это Саакашвили отметил, что хотя бы построил дорогу в Одессе в отличие от "болтающего и ничего не строящего Ляшко". Далее участники ток-шоу перешли на взаимные оскорбления, остановить разгоряченных политиков ведущему не удалось.

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Напомним, Михаил Саакашвили покинул Грузию после поражения на выборах в 2013 году. На родине против него заведено несколько уголовных дел, его обвиняют в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Однако это не помешало ему построить политическую карьеру на Украине. Президент Петр Порошенко отдал под его руку Одесскую область, однако противоречия между ними в итоге привели к снятию Саакашвили с должности, а затем и лишению украинского гражданства. Вернуться на Украину политик смог только после того, как власть в Киеве перешла к Владимиру Зеленскому, одержавшему победу во втором туре президентских выборов. Одним из своих первых указов он распустил Верховную раду, досрочные выборы должны состояться 21 июля. В связи с этим украинские политические партии начали активно бороться за избирателей. Согласно опросам, Радикальная партия Ляшко в этот раз может оказаться не у дел, ее поддерживают лишь 2,5 процента опрошенных при 5-процентном барьере.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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