Самуэль Жиго: Матчи с ЦСКА - это как война

Защитник "Спартака" Самуэль Жиго в интервью "РГ" рассказал о состоянии здоровья и отметил важность встреч своей команды с ЦСКА.

В мае вы перенесли операцию на мениске. Когда планируете вернуться в строй?

Самуэль Жиго: Сейчас я чувствую себя намного лучше. Уже начал тренироваться с командой, подтягиваюсь к остальным. Но вот когда вернусь на поле - не готов сказать. Не знаю (произнес по-русски).

Насколько важны такие турниры в межсезонье как Кубок Париматч Премьер?

Самуэль Жиго: Здесь есть возможность сыграть с конкурентами по чемпионату. Но важнее всего, конечно, подготовка. Хотя и выиграть приятно. Мы ведь выходим на поле не просто так, а чтобы побеждать.

Вы всего год в "Спартаке". Но уже поняли значимость матчей с ЦСКА?

Самуэль Жиго: Конечно. Это особенная игра. Я бы сравнил матчи против ЦСКА с войной. Все выходят на поле и готовы на все ради победы.

Полностью интервью с защитником "Спартака" Самуэлем Жиго читайте в ближайшем номере "Российской газеты".