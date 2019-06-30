Сборная РФ досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр в Минске

До заключительных финалов в активе сборной России было 93 награды: 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых. Этот результат уже недосягаем для ближайших преследователей из команды-хозяйки Европейских игр. На счету Беларуси 61 медаль: 22 золотых, 14 серебряных и 25 бронзовых.

Выступление российских спортсменов можно было признать успешным еще 27 июня, когда они перевыполнили медальный план. Накануне соревнований президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков заявил, что команда рассчитывает завоевать 70 медалей, в том числе 30 высшего достоинства.

На первых Европейских играх в 2015 году в Баку сборная России также заняла первое место, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых наград (164 медали). Но тогда разыгрывалось 253 комплекта медалей. В Минске - только 200.