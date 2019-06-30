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30.06.2019 23:13
Рубрика: Спорт

Удаление помогло

"Спартак" в большинстве переиграл ЦСКА
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 140(7898)
Российские клубы продолжают подготовку к новому сезону, стартующему уже на этой неделе матчем за Суперкубок страны между "Зенитом" и "Локомотивом".

Часть из них проводит сборы в Австрии, где в эти дни проходит предсезонный турнир с участием четырех отечественных клубов - "Спартака", ЦСКА, "Краснодара" и "Ростова". Накануне на небольшом стадионе в городке Пеллау краснодарцы разгромили "желто-синих" (3:0), а в столичном дерби "Спартак" переиграл ЦСКА (3:1).

ЦСКА проиграл во втором матче подряд, а "Спартак" одержал первую победу этим летом

- Матчи c ЦСКА - это как война, - отметил в интервью "РГ" защитник "красно-белых" Самуэль Жиго.

Даже несмотря на неофициальный статус матча, противостояние "Спартака" с ЦСКА приковывало к себе большое внимание. Все же это самое непримиримое соперничество в нашем футболе. И в каком бы состоянии ни находились команды, спрос с этой игры с них особый.

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В стартовых встречах в Австрии оба столичных клуба оказались слабее соперников. Спартаковцы проиграли "Ростову" (0:2), а армейцы не справились с "Краснодаром" (0:1). После поражения главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил: сложно быть довольным собой, когда уступаешь. И все же, по словам белорусского специалиста, главным в межсезонье является подготовка, а не результат.

По сравнению с прошлым матчем Гончаренко произвел сразу несколько изменений в составе на дерби со "Спартаком". В частности, вне заявки остался Игорь Акинфеев. Вернулся в состав получивший небольшую травму Ильзат Ахметов, в то время как Арнор Сигурдссон продолжает восстанавливаться от повреждения бедра. Самое интересное - с первых минут у армейцев вышел находящийся на просмотре молодой хорватский защитник Звонимир Шарлия.

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Что касается "Спартака", то у "красно-белых" также произошли определенные перестановки в составе. Остался в запасе Александр Максименко, заменил которого в воротах Артем Ребров. Вернулся на поле Самуэль Жиго, попал в старт Луис Адриано. Не попали в заявку Лоренсо Мельгарехо и Зе Луиш.

Первый тайм получился боевым. Спартаковцы открыли счет уже на седьмой минуте после грубой ошибки защитника ЦСКА Хердура Магнуссона. Исландец не смог вынести мяч в простой ситуации и подарил Зелимхану Бакаеву шанс пробить по своим воротам с нескольких метров. Полузащитник "красно-белых" не промахнулся - 1:0. Ответили на этот гол "красно-синие" не менее курьезным мячом: Айртон пытался выбить мяч из собственной штрафной, но попал в Александра Ломовицкого. Как итог - автогол "Спартака".

Фото: FIBA.
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В концовке первого тайма ЦСКА остался вдесятером. Это Кирилл Набабкин за две минуты получил две желтые карточки за стычки с Луисом Адриано и отправился в раздевалку.

Оставшись в меньшинстве, армейцы пропустили два мяча и проиграли. У победителей отличились вышедшие на замену Илья Гапонов и Софьян Ханни.

Тем временем бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков перешел в "Ахмат". Контракт полузащитника с грозненским клубом подписан по схеме "1+1". Денис уже присоединился к новой команде на сборах в Австрии.

А вот куда перейдет Дмитрий Тарасов - пока неясно. Накануне "Локомотив" объявил о расставании с Тарасовым, выступавшим за "железнодорожников" с 2010 года. Ранее сообщалось, что в приглашении хавбека заинтересованы "Сочи" и "Крылья Советов".

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