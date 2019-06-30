Трамп и Ким Чен Ын встретятся на межкорейской границе

Встреча лидеров США и КНДР в ближайшие минуты состоится на межкорейской границе.

Как заявил президент США Дональд Трамп, который вчера прилетел в Южную Корею и сейчас находится в демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей Юг и Север Кореи, "встреча с Ким Чен Ыном состоится через четыре минуты". Произойдет это в местечке Пханмунчжом, где обычно проходят межкорейские переговоры и в прошлом году уже дважды встречались Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Ожидается, что Трамп пересечет границу и окажется на северокорейской стороне ДМЗ, посетив таким образом территорию КНДР.

В ДМЗ Трампа сопровождает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Высока вероятность, что с Трампом проследует и Мун Чжэ Ин, в результате чего саммит приобретет трехсторонний характер с участием Дональда Трампа, Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.