В центре Испании сгорело более двух тысяч гектаров лесов

Лесной пожар на границе Мадридского региона и провинции Толедо за выходные уничтожил свыше двух тысяч гектаров растительности. Как пишет El Mundo, для борьбы с огненной стихией задействовано свыше 450 пожарных, 14 самолетов и вертолетов.

Жители нескольких десятков домов в местечке Ла-Кастельяна были вынуждены эвакуироваться, когда огонь приблизился к их жилью. А в Кадальсо-де-лос-Видриос некоторые жители были вынуждены всю прошлую ночь поливать водой стены домов, чтобы спасти свое имущество.

Как отмечают в аварийных службах, борьба с пожаром крайне затруднена из-за сильного и постоянно меняющего направление ветра, из-за которого огонь перемещается из одного района в другой.

По словам исполняющего обязанности главы Мадридского сообщества Педро Рольяна, посетившего район бедствия, вокруг него был установлен периметр безопасности, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

Как отмечают эксперты, в последние десятилетия власти задумались о восстановлении лесов, вырубленных ранее, когда люди нуждались в землях под сельскохозяйственные угодья. Однако для этого слишком плотно высаживались быстрорастущие деревья, и возникающий пожар легко перекидывается в одного на другое.

Кроме того, очень мало внимания уделяется самим лесам, сухие деревья и сорняки представляют собой прекрасное топливо, которое может легко вспыхнуть от простого окурка, особенно летом. Сейчас в Испании как раз установилась жара, которая многократно повышает риск возникновения лесного пожара.