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Рубрика: В мире

Письма из тайника

В Италии психологи зарабатывали на изъятии детей из семьи
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(7898)
Правоохранительные органы Реджо-Эмилии (область Эмилия-Романья) возбудили уголовное дело в отношении группы психологов, социальных работников и мэра небольшого города, обвинив их в изъятии детей из семей с целью наживы. Всего в рамках операции под кодовым названием "Ангелы и демоны" арестовано 18 человек.

Расследование было инициировано в 2018 году в связи с аномальным ростом жалоб со стороны представителей соцзащиты в судебные инстанции о насилии в семьях, живущих в окрестностях Биббиано. По итогам оперативной проверки, однако, было установлено, что все эти обвинения были сфабрикованы.

За чертой бедности в Италии оказалось 3 миллиона человек

По версии следствия, психологи из центра "Гензель и Гретель", получившие от местных властей эксклюзивное право на оказание психотерапевтической помощи, "промывали мозги", убеждая малолетних пациентов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в том, что те стали жертвами насилия (в том числе и сексуального) со стороны родителей и что родные мама и папа "больше не хотят их видеть".

В качестве доказательств использовались поддельные детские рисунки, в которые добавлялись сексуальные коннотации, а также показания самих потерпевших, сделанные под воздействием электрошока. Под этим предлогом детей забирали из их семей и фактически продавали их опекунам, многие из которых были друзьями и знакомыми фигурантов. А письма и подарки, которые родители присылали детям, отданным в приемные семьи, подозреваемые перехватывали и прятали в обнаруженном полицией тайнике. Согласно итальянским СМИ, этот чудовищный бизнес приносил подозреваемым сотни тысяч евро. Жертвами их действий стали по меньшей мере 10 несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 11 лет.

В мире Европа Италия
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